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Aproveitamento do Palmeiras cai enquanto desfalcado de Abel Ferreira

Nos três jogos em que foi comandado por auxiliares do treinador português, o Palmeiras não venceu e apresentou problemas em campo...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 06:50

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 06:50

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!
Abel Ferreira faz um trabalho animador no começo de sua trajetória no Palmeiras. No entanto, quando comandado pelos auxiliares do treinador português, o aproveitamento da equipe apresenta uma queda considerável.
Desde do início da era Abel Ferreira no Verdão, o técnico desfalcou a equipe em três oportunidades e a equipe não conseguiu vencer sequer um dos jogos.
Primeiro, houve o empate contra o Ceará pelo jogo de volta quartas de final da Copa do Brasil (suspensão pela expulsão no confronto de ida). Na sequência, os dois últimos compromissos (empate com o Santos pelo Brasileirão no sábado (05) e empate com o Libertad pela Libertadores na terça-feira (08)), dos quais o treinador ficou de fora por estar infectado pela Covid-19.Diante de Ceará e Santos, Vitor Castanheira comandou a equipe, enquanto contra o Libertad, João Martins esteve no banco de reservas. Ambos os auxiliares são portugueses e fazem parte da comissão técnica trazida por Abel.
>> Confira o chaveamento completo da Libertadores
Com seu treinador à beira do campo, o Palmeiras possui oito jogos e sete vitórias, sendo que a única derrota (para o Goiás por 1 a 0) aconteceu sob circunstâncias especiais: muitos desfalques por Covid-19, expulsão precoce de Mayke e gol improvável nos minutos finais do jogo.
Acima da queda de aproveitamento com três empates em três jogos importantes, o desempenho da equipe, enquanto desfalcada de Abel Ferreira, também sofreu um declínio.
Abel Ferreira testou positivo para o coronavirus na última sexta-feira (04). Assim, sua presença para o duelo contra o Bahia no sábado (12), pelo Brasileirão, é improvável. O treinador deve retornar na próxima terça-feira (15) para o jogo decisivo diante do Libertad, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Libertadores.

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