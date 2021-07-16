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futebol

Aproveitamento de pênaltis do Palmeiras despenca sem Raphael Veiga

Nas duas últimas temporadas, conversão de penalidades do Verdão é 50% menor sem o meia...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 07:30

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras venceu a Universidad Católica por 1 a 0 em Santiago, no Chile, e largou em vantagem nas oitavas de final da Libertadores. Com gol de pênalti do meia Raphael Veiga, o camisa 23 chegou à marca de 12 pênaltis convertidos em 12 cobradas desde que retornou ao Verdão, em 2019.
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Batedor oficial do elenco, Veiga tem assumido a responsabilidade para cobrar e já soma cinco gols de pênalti na temporada 2021. Com isso, a equipe dirigida por Abel Ferreira tem 100% de aproveitamento em penais com o atleta em campo durante o tempo regulamentar.
Segundo dados levantados pelo SofaScore, a equipe do Palmeiras tem uma queda brusca sem Veiga na marca da cal. Levando em consideração as duas últimas temporadas, seja em tempo regulamentar ou disputas de pênaltis, o Verdão tem um declínio de 50% sem o meia.
>> Veja a tabela completa da LibertadoresAo todo, o camisa 23 soma 100% de aproveitamento no período, com nove cobranças e nove acertos. Enquanto isso, o aproveitamento sem o batedor cai para 51%, com 43 cobranças e somente 22 acertos.
Vale lembrar que disputas de pênaltis derrubaram o Palmeiras quatro vezes consecutivas em 2021. Derrotado no Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil, o clube venceu apenas duas das últimas dez disputas que valiam títulos ou classificações.
O Palmeiras volta a campo no domingo (18), diante do Atlético-GO, às 16h, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

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