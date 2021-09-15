Aprovado ou não? Em enquete do LANCE!, torcedores respondem sobre contratação de Nene pelo Vasco

A contratação de Nene pelo Vasco foi aprovada. Ao menos na enquete promovida pelo LANCE! entre o fim da tarde da última terça-feira e o fim da manhã desta quarta, 84% das pessoas que participaram concordaram com o movimento do Cruz-Maltino no mercado. Discordaram 16% dos que responderam.O meio-campista estava no Fluminense, rescindiu com o Tricolor por volta das 17h30 da última tarde e uma hora depois assinava com o clube de São Januário. Ele está relacionado para o jogo desta quinta-feira, contra o CRB, após participar de um treino e ser regularizado.