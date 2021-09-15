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Aprovado ou não? Em enquete do LANCE!, torcedores respondem sobre contratação de Nene pelo Vasco

Meio-campista deixou o Fluminense na última terça-feira, assinou com o Vasco e, aos 40 anos, será o grande jogador criativo do time. Torcida opinou sobre a chegada do reforço...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 15:07

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 15:07

Crédito: Divulgação / Vasco
A contratação de Nene pelo Vasco foi aprovada. Ao menos na enquete promovida pelo LANCE! entre o fim da tarde da última terça-feira e o fim da manhã desta quarta, 84% das pessoas que participaram concordaram com o movimento do Cruz-Maltino no mercado. Discordaram 16% dos que responderam.O meio-campista estava no Fluminense, rescindiu com o Tricolor por volta das 17h30 da última tarde e uma hora depois assinava com o clube de São Januário. Ele está relacionado para o jogo desta quinta-feira, contra o CRB, após participar de um treino e ser regularizado.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A tendência é que ele comece no banco de reservas no primeiro jogo de Fernando Diniz como técnico do Vasco.

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