  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apresentados, Alan cita ‘polivalência’ e Kuscevic revela: ‘Assistia ao Palmeiras por causa do Valdívia’
Apresentados, Alan cita ‘polivalência’ e Kuscevic revela: ‘Assistia ao Palmeiras por causa do Valdívia’

Novos reforços da defesa do Verdão falaram pela primeira vez com a camisa do clube em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (12)
LanceNet

12 nov 2020 às 13:23

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:23

Crédito: Reprodução/TV Palmeiras
Os novos reforços da zaga do Palmeiras, Alan Empereur e Benjamín Kuscevic, foram oficialmente apresentados no início da tarde desta quinta-feira (12). Ambos concederam entrevista coletiva na Academia de Futebol, respondendo a perguntas enviadas virtualmente por setoristas do clube.
Entre muitos assuntos, o chileno foi questionado sobre um conterrâneo que fez muito sucesso no Verdão há alguns anos, Jorge Valdívia. Perguntado se chegou a falar com o ‘Mago’ antes de aceitar vir para o Brasil e se o assistia em sua época de Palmeiras, Kuscevic respondeu:
– (As chances aumentam?) Sim! Sem dúvida. É a liga mais competitiva da América. É uma equipe grande do Brasil e tem uma visibilidade maior para o técnico da seleção – afirmou ‘El Patrón’.Alan Empereur, por sua vez, foi questionado sobre sua relação com Abel Ferreira. O técnico já havia tentado sua contratação quando comandava o PAOK, da Grécia, e sugeriu seu nome agora no Alviverde Imponente:
– Posso jogar como quarto zagueiro, posso jogar na defesa ‘com três’ e, quando precisar, posso fazer a lateral mais defensiva. Posso ajudar o treinador a ter mais possibilidades para ver como enfrentar o adversário – concluiu.
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (14), às 21h30, no Allianz Parque para enfrentar o Fluminense pela 21ª rodada do Brasileirão 2020. A equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a sexta posição da tabela, com 31 pontos somados em 19 partidas disputadas.

