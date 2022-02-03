Apresentado pelo Barcelona, Aubameyang garante: ‘Vamos voltar ao topo’

- Estou preparado para render já. Faz tempo que não jogo uma partida, mas na minha cabeça está muito claro que estou pronto para jogar e ajudar. Sei que vamos voltar ao topo pouco a pouco - disse o atacante. Aubameyang chegou ao Barcelona após rescindir seu contrato com o Arsenal. O atacante chegou sem custos de transferência e assinou até junho de 2025, com uma cláusula no contrato em que o clube catalão pode optar pela saída do veterano em 2023. Em dezembro, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, tirou a faixa de capitão do jogador e o afastou por indisciplina. Aubameyang comentou sobre a tensão entre os dois dentro do clube londrino.

> Veja a classificação da La Liga - Penso que o problema foi só com ele, que tomou a decisão. Não posso falar muito, não estava feliz e pronto. Passou. Não estava contente, mas fiquei tranquilo e acabou. Foram meses complicados e penso que o futebol é assim às vezes. De minha parte, nunca quis fazer algo mal e agora penso que isso é passado. Quero pensar no presente - relatou. A última vez que o atacante marcou um gol foi no final de outubro do ano passado. Na ocasião, o Arsenal venceu o Aston Villa por 3 a 1, pela Premier League. Aubameyang disse já ter conversado com o técnico Xavi sobre sua posição na equipe do Barcelona. - Conversei um pouco com o técnico e ele me vê jogando de 9, e estou pronto para jogar de 9. Se um dia for necessário que eu jogue pelos lados, não haverá problema porque estou pronto para essas posições. Penso que cada jogador que vem para cá tem que se adaptar porque o Barcelona joga um futebol incrível - revelou Aubameyang.