Apresentado pelo Bahia, Luizão traça expectativas para a segunda metade da temporada

Crédito: Atleta é formado na base do São Paulo (Felipe Oliveira/EC Bahia

Na última quarta-feira (1), o volante Luizão foi apresentado oficialmente como novo jogador do Bahia. Emprestado pelo Vorskla-UCR, o meio-campo de 23 anos assinou contrato com o clube baiano até o fim de 2022 e já está apto para estrear no próximo sábado (4), contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVivendo um momento conturbado, o Bahia está atualmente na 16ª posição, com 18 pontos, a mesma quantidade do América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento, e apenas dois pontos à frente de Grêmio (18º) e Sport (19º). Além disso, a equipe baiana está há oito jogos sem vencer na competição nacional e detém o posto de pior defesa do campeonato com 30 gols sofridos.

Diante desta situação, Luizão aposta na força do elenco para mudar a chave no segundo turno.

- Todo clube passa por situações assim. Não vou ser eu que vou chegar para mudar tudo. Acho que é o coletivo. Cheguei há pouco tempo, mas vejo que todos os jogadores estão trabalhando muito forte. Estou chegando para agregar, vou dar o meu melhor também, trabalhar todos os dias muito forte. Tenho certeza que a gente vai sair dessa e vamos ter muitos triunfos - comentou.

O volante estava desde 2017 atuando em território europeu. Por conta disso, teve a oportunidade de atuar nas mais variadas funções dentro de campo. Porém, Luizão se mostrou disposto a atuar onde o treinador Diego Dabove preferir:

- Sou bem versátil. Na Europa, a gente diz “o número 6”. Aqui é o volante. E como número 8 também, porque tenho uma boa chegada no ataque. Mas também já atuei como lateral, como extremo, ajudando o lateral também. Mas onde o Mister quiser que eu jogue, eu vou estar dando meu melhor para a equipe.

- Essa é uma decisão do técnico, dizer quem vai jogar, quem não vai jogar. Eu estou aqui para trabalhar, respeitando meus colegas de equipe, sem passar por cima de ninguém. E a decisão vai ser do treinador- acrescentou.

Luizão iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo. O bom desempenho no tricolor chamou a atenção do Porto-POR, onde o volante disputou mais de 70 partidas pela equipe B. Após isso, defendeu o Vorskla por três anos até receber a proposta do Bahia.