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Apresentado no Botafogo, Luiz Henrique cita Garrincha e Nilton Santos e diz: 'Prefiro jogar no meio'

Jogador, emprestado pelo Fortaleza até o fim da Série B do Brasileirão, exaltou tamanho do Botafogo e afirmou que prefere atuar em uma faixa centralizada do campo...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 17:34

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:34

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os holofotes do Botafogo podem estar em cima de Rafael, lateral-direito que negocia com o clube, mas o Alvinegro, enquanto ainda tenta resolver a situação com o defensor, vai se movimentando no mercado. O clube anunciou, nesta quinta-feira, o meia Luiz Henrique, que chega por empréstimo junto ao Fortaleza até o fim do Brasileirão.
+ Cria do Flamengo, boa fase com Enderson e passe refinado: conheça Luiz Henrique, reforço do Botafogo
– Satisfação enorme chegar nesse clube gigantesco na cidade onde fui criado e nascido. Jogar no clube onde Garrincha e Nilton Santos e trabalhar com o Enderson é uma satisfação enorme. Ele que me colocou para jogar no Fortaleza. Ele e o Freeland, que eu trabalhei no Flamengo, me ligaram e deram total confiança para ficar à vontade. Dentro de campo, eu acho passe, me movimento muito - comemorou.Criado na base do Flamengo, Luiz Henrique deu passos concretos como profissional no Fortaleza. Viveu a melhor fase no Leão justamente sob o comando de Enderson Moreira, que o colocava para jogar em uma faixa central do campo.
+ Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo
– Prefiro atuar no meio-campo, como atuei com o Enderson no Fortaleza. Cheguei para somar e ajudar esse clube gigante e, se Deus quiser, vamos conseguir subir para a Série A, esse clube merece estar lá. Eu atuo de segundo volante também, estou disposto a ajudar o Botafogo, seja por 90, 20 minutos, o tempo que eu jogar, vou dar o meu melhor sempre - afirmou.
- Eu prefiro atuar como meia mais ofensivo, foi onde eu pude mostrar meu futebol, achando passes, finalizando... Essas são as minhas características. Vocês podem esperar 100% de mim, vontade, tecnicamente, vou dar tudo de mim para essa camisa - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE LUIZ HENRIQUE
Briga como titular- Disputa tem que ser sempre sadia, já podemos ver que o grupo é muito bom. O mais importante é colocar o Botafogo onde ele tem que estar.
Conversa com Marcelo Benevenuto- Sem palavras para o Benevenuto, é um cara super do bem. O que ele falou está acontecendo. Sem palavras para todo o estafe do Botafogo, clube gigantesco. Mandar um abraço para ele e desejar boa sorte.
Passagem no Flamengo- Joguei no rival do Botafogo, fiz minha base toda e ganhei muitos títulos lá. Isso foi no passado, fui muito feliz e hoje estou podendo retornar ao Rio de Janeiro em mais um gigante. Vim para ajudar e vou dar meu melhor dentro de campo.
Chegada ao Botafogo- A camisa é muito grande, é o clube onde Garrincha e Nilton Santos jogaram, tem esse estádio lindo, é um prazer enorme estar aqui.

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