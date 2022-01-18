Apresentado, Murilo reitera confiança para ser o 'zagueiro canhoto' de Abel no Palmeiras

O Palmeiras apresentou oficialmente na tarde desta terça-feira (18) o zagueiro Murilo, contratado por quase R$ 14 milhões para ser um dos cinco reforços da equipe na temporada. Em sua primeira fala como atleta do Verdão, o novo camisa 26 reiterou sua preferência por atuar pelo lado esquerdo, como queria o técnico Abel Ferreira.- Me sinto bem pelo lado esquerdo, sempre joguei assim, desde a base, subi assim no Cruzeiro (clube onde se profissionalizou) e me sinto à vontade, vou estar bem ali, mas sempre à disposição do treinador.

A chegada de Murilo ao Palmeiras vindo do Lokomotiv, da Rússia, foi cercada de dúvidas por parte da torcida. Isso porque o defensor é destro. E Abel sempre enfatizou durante toda a última temporada que sua preferência era por um canhoto. Via a chegada de um atleta com essa característica um jeito de otimizar a saída de bola da equipe por aquele lado do campo, podendo assim dar mais liberdade ofensiva para Gustavo Scarpa.

Sem o canhoto, Abel vem ensaiando a escalação de uma formação com três zagueiros, fato que não assusta Murilo.

- Nesse tipo de esquema pode me colocar no meio (da zaga) que vou sempre estar ajudando a equipe rumo às vitórias. Onde me colocar vou dar a minha vida pelo Palmeiras. O período (pré-temporada) tem sido de muito treinamento e aprendizado daquilo que é mais importante para a equipe e de preparação para atuar onde o Abel me colocar.O zagueiro conta que esses dias iniciais de trabalho na Academia de Futebol durante a pré-temporada têm sido fundamentais para poder entender e aprender mais sobre o estilo de trabalho do treinador português. E também para entender de que forma pode vencer a concorrência dos titulares Gustavo Gómez e Luan para poder aparecer no time titular.

- Luan e o Goméz são excelentes zagueiros, ja vinha acompanhando eles, vendo os jogos, fazem uma dupla que dispensa comentários, são muito bons jogadores. O meu diferencial (nessa disputa por posição) é justamente poder atuar pelo lado esquerdo. O Palmeiras queria um jogador nessa posição e encontrou.

E confiança é o que não falta para o novo camisa 26 para poder aproveitar essa nova chance no futebol brasileiro.

- Me sinto muito bem. Estou muito feliz de poder voltar ao Brasil, ainda mais no Palmeiras, e nesse período que passei lá na Rússia foi muito importante, uma história muito bonita que pude criar, de vencer títulos, de bastante aprendizado, me sinto preparado para hoje poder estar aqui com a camisa do Palmeiras treinando a cada dia, jogando.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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