Apresentado, Jorge agradece oportunidade no Palmeiras e fala sobre recuperação de lesão

Crédito: Cesar Greco

O lateral esquerdo Jorge foi apresentado no Palmeiras na quarta-feira (4) junto com Joaquín Piquerez, outro reforço do Verdão para temporada. Ambos os jogadores chegaram para suprir a saída de Matías Viña, negociado com a Roma, da Itália. O brasileiro, contratado junto ao Mônaco, da França, assumiu a camisa 6 do Alviverde, que estava sem dono.

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- Agradecer a oportunidade que o Palmeiras tá me dando de estar vestindo essa camisa. Antes de aceitar essa oportunidade, eu pensei muito, porque meu pensamento era permanecer na Europa. Mas quando chegou essa proposta eu pensei que queria ser feliz aqui. Tenho muitos objetivos pra conquistar. Como me receberam aqui é muito gratificante para mim e para a minha família - declarou o jogador inicialmente.

Jorge sofreu uma grave lesão no joelho ainda em 2020 e não foi a campo neste ano. Em relação à sua recuperação, ele citou que ainda não há uma perspectiva concreta de estreia, porém, sua parte física evoluiu desde sua chegada ao Maior Campeão Nacional.

Veja a tabela completa do Brasileirão- É um pouco complicado, é a primeira lesão que tive. É muito difícil em questão de tempo para voltar a jogar. Hoje, me sinto mais confiante, mais forte. Junto do departamento médico do clube, já sinto uma diferença de trabalho. Agora é só focar na recuperação, no trabalho de força que preciso. Espero que possa voltar o mais rápido possível.

Na Europa, o lateral jogou pelo time francês, onde estava antes de vir ao Palmeiras, e também vestiu a camisa do Basel, da Suíça. Ele comentou sobre a diferença das estruturas de fora para as do Brasil e elogiou muito o clube. Além disso, ponderou sobre o que pode agregar ao Alviverde a nível de experiência após a passagem pelo Velho Continente.

- Em questão de diferença (de estrutura), eu não vejo muita, porque a estrutura que o Palmeiras tem é uma das melhores do Brasil. Na Europa, são incríveis também. Aprendi muito lá, cresci muito nos clubes que passei. O que vi lá fora vejo hoje aqui também. A responsabilidade de treinamento e o respeito mútuo. A cultura que vivi lá fora é o que estou vivendo aqui mesmo em pouco tempo aqui. Não à toa é um dos maiores do Brasil - afirmou.

- Não vejo como dificuldade. Fui muito feliz onde passei. Infelizmente, não tive tantas oportunidade sem alguns clubes. O que eu posso trazer para o futebol brasileiro é que eu aprendi muito com a cultura europeia dentro e fora de campo. Hoje me vejo mais maduro e só tenho a ajudar o Palmeiras com a experiência que tive na Europa - concluiu.

A respeito da disputa pela posição com Piquerez, Jorge desconversou e afirmou que prefere deixar essa decisão para o treinador. Apesar disso, destacou sua polivalência, citando que pode fazer diferentes funções em campo.

- Nós, atletas, preferimos deixar essa questão nas mãos da comissão técnica, porque eles decidem o melhor para a equipe. Em questão da nossa contratação, sendo da mesma posição, isso é bom para um clube da grandeza do Palmeiras. Ter jogadores de qualidade em cada posição. É uma briga saudável. Já ajudei as equipes que passei em três funções diferentes. Onde o professor achar melhor me colocar, vai ser o melhor para o Palmeiras - explicou.

Por fim, o jogador confessou que tem o desejo de voltar a ser chamado para a Seleção Brasileira e garantiu que esse foi um dos motivos de ter aceitado a proposta do Verdão.

- Com certeza. Quando comecei no Flamengo fui feliz de ser convocado e logo em seguida fui para o Mônaco. Quando retornei para o Santos fui convocado novamente. Essa escolha de aceitar vir para o Palmeiras não foi à toa, foi para estar no radar da Seleção. espero poder trabalhar com pés no chão para poder voltar a ser convocado - revelou.

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