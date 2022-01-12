Apresentado, Fabinho exalta opções do Botafogo no meio-campo: 'O individual automaticamente aparece'

Reforço do Botafogo para 2022, Fabinho foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos. Em coletiva virtual, o meio-campista de 35 anos destacou que as alternativas que Enderson Moreira possui para montar o meio-campo podem ser algo positivo durante o ano.+ Vigor físico, entrega e marcação: quem é Fabinho, reforço do Botafogo

– Quanto mais opções o professor Enderson tiver melhor. Sempre penso coletivamente. Quando você trabalha coletivamente, o individual automaticamente aparece. Quem tem a ganhar com todas essas opções é o Botafogo. Cada um vai brigar pelo seu espaço, será um ano bastante desafiador para todos e estamos bem preparados. Estou na minha sétima Série A, ali dentro de campo posso ajudar os mais jovens a ter tranquilidade, sobre posicionamento também - afirmou.

Fabinho muda de ares após três anos no Ceará. No Vozão, o meio-campista atuou mais como um primeiro volante. O jogador, contudo, explicou que pode fazer mais funções dentro de campo.

– Depende muito do esquema tático que o treinador quer usar. Cada treinador tem sua característica, e a forma de jogar pode ser alterada de acordo com o adversário. Nas últimas edições do Brasileiro pelo Ceará atuei mais como primeiro volante, mas já atuei como segundo. Dependendo do adversário o treinador me pede para segurar mais para liderar os laterais, na pressão pede para eu subir um pouco mais. Sou um jogador que chega na frente também pelo lado direito, vai muito de acordo com o que o treinador pede - analisou.Como é chegar no Alvinegro diante de todo o processo de compra da SAF? Para Fabinho, essa é mais uma oportunidade para o Botafogo recuperar o protagonismo.

– É um projeto muito interessante, um momento de reestruturação. Acredito que as pessoas responsáveis estão tomando as melhores decisões para que o Botafogo continue crescendo. O Botafogo é um clube grande, histórico, acredito que com esse projeto o clube tenha a crescer ainda mais. Sempre falo que às vezes na vida nós superestimamos aquilo que conquistamos e subestimam onde podemos chegar. É um novo ciclo em que o Botafogo vai continuar crescendo - indicou.