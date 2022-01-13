Apresentado, Atuesta revela ter recebido vídeos para estudar como joga o time do Palmeiras

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira o colombiano Eduard Atuesta, contratado junto ao Los Angeles FC, dos EUA. O meio-campista, que atuará com a camisa 20, falou sobre o passo à frente que deu na carreira e de como a estrutura do clube vai ajudá-lo na adaptação ao futebol brasileiro. Além disso, ele revelou que recebeu vídeos para estudar como joga o time alviverde.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Aos 24 anos de idade, Atuesta era um sonho antigo do Verdão de Abel Ferreira, mas somente nesta janela foi possível contratá-la. Essa mudança significa muito para o jogador, que vê o Maior Campeão do Brasil como uma evolução em sua trajetória, na qual pretende fazer histórica conquistando títulos.

- Acompanhei os títulos, os últimos dois títulos, vi a maioria das partidas e conheço sua história, sei que tem uma grande torcida, que sempre está apoiando e incentivando. Conheço tudo, obviamente também sei que o que vem da equipe é algo que chama muito a atenção - disse o camisa 20 antes de completar:

- Vejo como um passo á frente em minha carreira, uma oportunidade para fazer história, uma oportunidade para crescer como jogador, para jogar mais torneios, para ser bicampeão do mundo com essa equipe, ter não só o título de 1951, mas também o de 2022, colocar esse bicampeonato em nosso escudo para nossa torcida. Claro que é um patamar acima em minha carreira e espero aproveitar, desfrutar e entregar o que mais possa para o clube.Empolgado com a chance de defender o Palmeiras, Atuesta pediu ao clube vídeos com os últimos jogos da última temporada, a fim de poder estudar, durante as férias, como a equipe joga. A comissão técnica aproveitou o interesse do colombiano e enviou as imagens acompanhadas de explicações.

- Simplesmente entender um pouco como se joga aqui, pedi dos vídeos dos últimos jogos da temporada e me enviaram uma explicação detalhada para poder entender e estudar como funciona a equipe, como me portar, pude ver seus jogos, suas explicações, me ajudou muito a entender os aspectos táticos que a equipe tem muito bem azeitada, muito bem organizada. A ideia é seguir aprendendo, absorvendo o que diz o técnico, e sobretudo no treinamento informações e estilo de jogo para poder me adaptar o mais rápido possível.

Sobre a adaptação ao calendário brasileiro, ele admite que é bem diferente do que tinha nos EUA, mas acredita que com a estrutura oferecida pelo Palmeiras, essa adaptação será mais rápida e sem dificuldades para jogar por aqui.