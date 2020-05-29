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futebol

Apresentado ao Avaí, Ralf dispara: 'O Corinthians é página virada'

Volante concedeu a sua primeira coletiva e falou sobre a relação com o ex-clube e a motivação com o Leão...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 18:23

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 18:23

Crédito: André Palma/Avaí
A sexta-feira do Avaí foi marcada pela apresentação do volante Ralf. O meio-campista vestiu a camisa do novo clube e mandou recados aos críticos, que não colocam fichas em sua contratação.E MAIS:Love brinca com rival, relembra final e descarta pensar em aposentadoriaSergio Ramos, Suárez e Messi participam de clipe de cantor latinoUruguai e Peru farão amistoso virtual histórico no próximo sábado (30)Aos 35 anos, o atleta deixou o Corinthians no fim do ano passado. Fora dos planos de Tiago Nunes, Ralf precisou ir ao mercado e garante que não chegou ao Avaí para passar tempo.
‘Não vim para passear ou diversão. Se quisesse diversão iria para a Disney. Vim para trabalho, para somar, para conquistar títulos, fazer história e ficar o máximo que eu puder aqui’, disparou.
Na coletiva, o meio-campista também afirmou que o Timão, clube o qual marcou época, virou passado em sua história. A sua cabeça está voltada para o Leão de Santa Catarina.
‘Fico feliz, agradeço o esforço da diretoria para me trazer. Aqui é o Ralf do Avaí hoje, o Ralf do Corinthians ficou pra trás, borracha nenhuma apaga minha história, mas agora é página virada’, declarou na coletiva. E MAIS:

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