Apresentação de Thiago Neves viraliza após 'pergunta-meme' em coletiva

Thiago Neves foi apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta terça-feira (28) Crédito: Lucas Uebel

O meia Thiago Neves foi apresentado no Grêmio, nesta terça-feira, mas uma cena inusitada durante a entrevista chamou a atenção dos torcedores. Após bombar com um áudio vazado enquanto era jogador do Cruzeiro, Thiago foi recebido por um dos jornalistas com a frase: "Fala, Thiago. Beleza, cara?".

Muitos internautas lembraram do áudio que vazou durante a reta final do Brasileirão em 2019, quando o meia enviou uma mensagem para Zezé Perrella, então dirigente da Raposa. Nas redes, a frase "Fala, Thiago" ficou entre as mais faladas. O meme "Fala, Zezé, bom dia, cara", trata de uma mensagem do ex-cruzeirense ao dirigente sobre o atraso nos salários do clube.