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"Fala, Zezé"

Apresentação de Thiago Neves viraliza após 'pergunta-meme' em coletiva

O meia Thiago Neves, autor do viral 'Fala, Zezé, bom dia, cara', foi questionado por um repórter durante entrevista e internautas curtiram introdução da pergunta

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 09:50
Thiago Neves foi apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta terça-feira (28) Crédito: Lucas Uebel
O meia Thiago Neves foi apresentado no Grêmio, nesta terça-feira, mas uma cena inusitada durante a entrevista chamou a atenção dos torcedores. Após bombar com um áudio vazado enquanto era jogador do Cruzeiro, Thiago foi recebido por um dos jornalistas com a frase: "Fala, Thiago. Beleza, cara?".
Muitos internautas lembraram do áudio que vazou durante a reta final do Brasileirão em 2019, quando o meia enviou uma mensagem para Zezé Perrella, então dirigente da Raposa. Nas redes, a frase "Fala, Thiago" ficou entre as mais faladas. O meme "Fala, Zezé, bom dia, cara", trata de uma mensagem do ex-cruzeirense ao dirigente sobre o atraso nos salários do clube.
O Cruzeiro foi rebaixado e disputará a Série B pela primeira vez na história do clube. Thiago, que chegou a ficar afastado do clube, foi oficializado no Grêmio. Além disso, a frase virou um hino para os rivais que fazem piada com o Cruzeiro atuando na segunda divisão.

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