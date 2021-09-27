Aposta de Sylvinho, Cantillo se destaca no Dérbi e pode ganhar mais chances no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Dificilmente algum torcedor do Corinthians não ficou desconfiado quando viu Cantillo entre os titulares no Dérbi do último sábado. Mesmo sem jogar desde a derrota para o Flamengo e sem tantas características de marcação, o colombiano foi a aposta de Sylvinho para substituir Gabriel, o que acabou se mostrando uma opção certeira e que deve ser utilizada mais uma vez no time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Há sete jogos Cantillo não atuava pelo Timão. Depois de desfalcar a equipe contra o Santos por conta de um incômodo na coxa, o meio-campista acabou perdendo espaço e não vinha sendo colocado nem no segundo tempo das partidas. Contra Ceará, Athletico-PR, Grêmio, Juventude, Atlético-GO e América-MG, ele foi relacionado pelo treinador, mas não saiu do banco de reservas.

Devido à suspensão de Gabriel, o primeiro substituto cogitado foi o do jovem Xavier, que tem características mais parecidas com a do camisa 5 e seria um contraponto à ofensividade de Willian, Renato Augusto, Giuliano, Gabriel Pereira e Róger Guedes, além de ser uma maneira mais segura de enfrentar um adversário forte como o Palmeiras, mas Sylvinho não seguiu essa lógica.Com a ideia de ter mais posse de bola pelo meio e explorar o "lado de fora" o treinador corintiano acabou vendo seu plano dar certo, já que o rival não conseguiu ter vantagem no setor e foi pouco agressivo tanto para construir quanto para recuperar a posse de bola. Foi diante dessa oportunidade que Cantillo acabou crescendo no jogo e dominou o meio-campo na partida.

- O Cantillo fez um grande jogo, deu fluência na nossa saída. Ele tem uma saída extraordinária, bola curta, bola longa de inversão, um atleta que esteve muito protegido pelo que fizemos como comissão, como trabalho. Fizemos uma proteção envolta daquela linha de cinco homens, com Giuliano, Renato, GP, Willian e Cantillo - comentou Sylvinho em entrevista coletiva pós-Dérbi.

Segundo o Footstats, o colombiano acertou 100% dos passes que tentou (48), fez quatro desarmes certos, uma interceptação, além de acertar três de cinco lançamentos. Em termos de construção ofensiva, ele ainda deu um passe para finalização, o que tradução uma atuação consistente em convergência com as ideias do treinador e com as características dos companheiros em campo.

Esse ressurgimento bem sucedido de Cantillo pode lhe dar mais uma oportunidade na equipe titular quando o Corinthians enfrentar o Red Bull Bragantino, fora de casa, no próximo sábado, às 19h. Mais uma vez, Gabriel estará suspenso, deixando uma lacuna no setor. Se anteriormente havia uma dúvida sobre o substituto, parece que ela foi respondida no Dérbi.