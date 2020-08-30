Após voltar a marcar, Fred agradece o carinho da torcida nas redes sociais e promete mais gols

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

No Maracanã, o Fluminense conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vasco por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Dodi e Fred, em dois belos chutes de fora da área, enquanto Talles Magno descontou para o Cruz-Maltino. Esta é a segunda vitória seguida do Tricolor, que vai dormir no G-4 da competição.

Na saída do campo, Fred comentou sobre o seu primeiro gol desde seu retomo ao Tricolor das Laranjeiras. Vale lembrar, que este foi o sétimo contra o Vasco em sua história com a camisa do Fluminense.

- Muito especial. Eu fiquei um longo tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, sofrendo muito. Fiz trabalho especial com fisiologista. Ansioso pelo gol na minha volta. Graças a Deus consegui fazer num clássico, que é melhor ainda. Recebi mensagem do meu irmão falando que sairia o gol: "Chuta que vai entrar". Meu filho falou para a minha esposa: "Papai vai fazer gol". Esse gol é para vocês" - destacou o atacante, e completou.

- Eu quero parabenizar a nossa equipe inteira porque o time dominou quase todo o jogo. Teve superioridade, dava para ter feito mais gols, e está de parabéns - salientou.

Apesar da ausência da torcida em virtude da pandemia de Covid-19, o canto "O Fred vai te pegar" foi tocado pelo dj responsável por colocar os cânticos dos torcedores para dar força aos jogadores em campo. Com isso, o atacante revelou estar com saudades, agradeceu a todo carinho dos tricolores e prometeu mais gols: "Agora já era, um atrás do outro, como sempre foi"

- O Dj já conhece a minha música. Deu para matar saudades da nossa torcida. Eu recebo diariamente o carinho da nossa torcida nas redes sociais, nas ruas. Eu quero agradecer a todos vocês. Todos os tricolores de coração, eu amo vocês. Muito obrigado! - declarou .