Após voltar a balançar as redes, Marcos Paulo comemora: 'Feliz demais pela vitória'

Crédito: Marcos Paulo voltou a marcar pelo Fluminense na vitória contra o Santos (FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Na vitória contra o Santos por 3 a 1, no Maracanã, o atacante Marcos Paulo, do Fluminense, finalmente desencantou e voltou a balançar as redes. O jogador não marcava desde março, na partida contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. Em sua rede social, o atleta comemorou e disse que deve um jantar a Ganso pela assistência no lance.

- Deus é maravilhoso. Feliz demais pela vitória e por voltar a fazer gol! Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho, o quanto eu me cobro para sempre entregar o meu melhor! Obrigado Deus, por ter mais gente por mim do que contra mim. Seguimos na luta...Ganso te devo um jantar - comentou o jovem. Com contrato até o meio de 2021, o Fluminense negociou uma possível venda do atacante para o Olympique de Marselha, mas não chegou a um acordo com a equipe francesa. Além disso, ele tem sido alvo de algumas críticas pelas últimas atuações e por ter tido uma queda de rendimento na temporada. Durante o Brasileirão, ele já esteve em campo por 649 minutos e marcou o seu primeiro gol na competição.