futebol

Após vitória, Wesley e Zé Rafael exaltam o desempenho do Palmeiras: ‘Temos feito bons jogos’

Na última partida com Andrey Lopes no comando, o Verdão jogou bem e goleou o Atlético Mineiro
...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 19:35

02 nov 2020 às 19:35
Crédito: Marco Galvão Agência Lancepress!
O Palmeiras venceu, nesta segunda-feira (02), o Atlético Mineiro, de Sampaoli, por 3 a 0, sendo esta a última partida de Andrey Lopes no comando da equipe. Depois do jogo, o meia Zé Rafael falou sobre a vitória, destacando a melhora de desempenho do Alviverde nos últimos embates.
– Acho que, em alguns jogos, a nossa equipe deixou um pouco de competir e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige muito. Se a gente entrar meia boca o jogo não flui, as equipes se sobressaem. Acho que a gente conseguiu retomar nosso espírito de luta, de competição, e acho que nós temos feito bons jogos devido a isso, sendo intensos e competindo muito.
Além disso, o camisa 8 comentou a chegada de Abel Ferreira, que substituirá Vanderlei Luxemburgo como técnico do Verdão.
– Espero que o professor (Abel Ferreira) consiga encaixar a maneira de jogar dele, conforme a equipe, e acho que o Andrey deixa um bom trabalho. Ele conhecia bem os atletas, conseguiu retomar a confiança da nossa equipe, encaixar setores que não tavam bem encaixados e conseguiu fazer a nossa equipe competir. Espero que o professor que vai assumir consiga dar serquencia nesse trabalho.O atacante Wesley falou, também, após a partida, comemorando o resultado e o desempenho da equipe.
– A gente vinha de quatro derrotas seguidas. Para o Palmeiras isso não é normal. Trabalhamos e compramos a ideia. A gente vem praticando um bom futebol e ganhando.
O Palmeiras anunciou, na última sexta-feira (30), a chegada do treinador português Abel Ferreira, que assinou com o maior campeão nacional até 2022. O novo técnico deve comandar o Verdão na próxima quinta-feira (05) contra o Red Bull Bragantino, às 19h (horário de Brasília), pela Copa do Brasil.

Tópicos Relacionados

palmeiras
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

