Após vitória, Wesley e Zé Rafael exaltam o desempenho do Palmeiras: ‘Temos feito bons jogos’

O Palmeiras venceu, nesta segunda-feira (02), o Atlético Mineiro, de Sampaoli, por 3 a 0, sendo esta a última partida de Andrey Lopes no comando da equipe. Depois do jogo, o meia Zé Rafael falou sobre a vitória, destacando a melhora de desempenho do Alviverde nos últimos embates.
– Acho que, em alguns jogos, a nossa equipe deixou um pouco de competir e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige muito. Se a gente entrar meia boca o jogo não flui, as equipes se sobressaem. Acho que a gente conseguiu retomar nosso espírito de luta, de competição, e acho que nós temos feito bons jogos devido a isso, sendo intensos e competindo muito.
Além disso, o camisa 8 comentou a chegada de Abel Ferreira, que substituirá Vanderlei Luxemburgo como técnico do Verdão.
– Espero que o professor (Abel Ferreira) consiga encaixar a maneira de jogar dele, conforme a equipe, e acho que o Andrey deixa um bom trabalho. Ele conhecia bem os atletas, conseguiu retomar a confiança da nossa equipe, encaixar setores que não tavam bem encaixados e conseguiu fazer a nossa equipe competir. Espero que o professor que vai assumir consiga dar serquencia nesse trabalho.O atacante Wesley falou, também, após a partida, comemorando o resultado e o desempenho da equipe.
– A gente vinha de quatro derrotas seguidas. Para o Palmeiras isso não é normal. Trabalhamos e compramos a ideia. A gente vem praticando um bom futebol e ganhando.
O Palmeiras anunciou, na última sexta-feira (30), a chegada do treinador português Abel Ferreira, que assinou com o maior campeão nacional até 2022. O novo técnico deve comandar o Verdão na próxima quinta-feira (05) contra o Red Bull Bragantino, às 19h (horário de Brasília), pela Copa do Brasil.