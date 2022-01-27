Após vitória sobre o Volta Redonda, Zé Ricardo projeta evolução do Vasco: 'Podemos aumentar a margem'

O Vasco expurgou a má fase e a má impressão pela reta final da temporada passada. A vitória sobre o Volta Redonda, na noite desta quarta-feira, deu apenas o pontapé inicial na caminhada que se pretende bem-sucedida no final do ano, mas a impressão do técnico Zé Ricardo foi positiva. E ele acredita que o time pode evoluir.- Quantificar é muito difícil nesta fase. Toda equipe que estreia tem margem de crescimento. Acreditamos que podemos aumentar a margem. Tivemos uma partida difícil. Considero o Volta Redonda como uma das melhores, tirando as quatro grandes. E está trabalhando desde novembro, fez seis amistosos enquanto nós só fizemos dois - analisou, antes de concluir:

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- Já era esperado que nós não apresentássemos 100% do nosso rendimento e do que acreditamos. Falei a eles para fazermos o máximo do que trabalhamos. Fizemos um primeiro tempo em que já era esperada a pressão deles, jogando em casa. Eles têm comportamentos ofensivos interessantes. Após a pressão, assentar no jogo foi importante. Na volta, o quarto gol e a experiência de alguns jogadores foram importantes - completou.

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O Vasco, agora, retorna para o Rio e terá duas atividades antes do segundo jogo no Campeonato Carioca. O duelo será contra o Boavista, neste sábado.