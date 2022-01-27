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Após vitória sobre o Volta Redonda, Zé Ricardo projeta evolução do Vasco: 'Podemos aumentar a margem'

Técnico do Cruz-Maltino ficou satisfeito com o desempenho da equipe no primeiro jogo da temporada, na qual a equipe venceu o Volta Redonda, fora de casa, por 4 a 2...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 22:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 22:16
O Vasco expurgou a má fase e a má impressão pela reta final da temporada passada. A vitória sobre o Volta Redonda, na noite desta quarta-feira, deu apenas o pontapé inicial na caminhada que se pretende bem-sucedida no final do ano, mas a impressão do técnico Zé Ricardo foi positiva. E ele acredita que o time pode evoluir.- Quantificar é muito difícil nesta fase. Toda equipe que estreia tem margem de crescimento. Acreditamos que podemos aumentar a margem. Tivemos uma partida difícil. Considero o Volta Redonda como uma das melhores, tirando as quatro grandes. E está trabalhando desde novembro, fez seis amistosos enquanto nós só fizemos dois - analisou, antes de concluir:
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- Já era esperado que nós não apresentássemos 100% do nosso rendimento e do que acreditamos. Falei a eles para fazermos o máximo do que trabalhamos. Fizemos um primeiro tempo em que já era esperada a pressão deles, jogando em casa. Eles têm comportamentos ofensivos interessantes. Após a pressão, assentar no jogo foi importante. Na volta, o quarto gol e a experiência de alguns jogadores foram importantes - completou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco, agora, retorna para o Rio e terá duas atividades antes do segundo jogo no Campeonato Carioca. O duelo será contra o Boavista, neste sábado.
Crédito: ZéRicardoviveoiníciodesuasegundapassagemcomotécnicoprincipaldoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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