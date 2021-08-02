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Após vitória sobre o Vasco, Botafogo tem quatro jogadores na seleção da rodada da Série B

Alvinegro conta com Chay, Daniel Borges, Gilvan e Luís Oyama no onze inicial da 15ª rodada do Brasileirão escolhido por internautas nas redes sociais...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 15:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último sábado, rendeu vários representantes do Botafogo na seleção da galera da 15ª rodada da Série B do Brasileirão. O Alvinegro emplacou quatro nomes no onze inicial, escolhido por internautas nas redes sociais.
+ Eu vi o Chay! Com 13 jogos, meia está a 3 gols de alcançar marca de Matheus Babi
Chay, Daniel Borges, Gilvan e Luís Oyama foram os representantes do Alvinegro na escalação. O Botafogo foi o clube com mais jogadores no onze inicial da rodada - Coritiba, com três, ficou em segundo.A seleção foi composta por: Georgemy (Vila Nova); Daniel Borges (Botafogo), Gilvan (Botafogo), Éverton Alemão (Brusque), Diego Renan (Avaí); Luís Oyama (Botafogo), Dudu (Vila Nova); Chay (Botafogo), Igor Paixão (Coritiba); Léo Gamalho (Coritiba), Marcelo Moreno (Cruzeiro). Técnico: Julio Sérgio (Coritiba).
+ Botafogo provoca Lisca nas redes sociais: 'Noite muito doida no Nilton Santos'
Com três vitórias nos últimos três jogos, o Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar a Ponte Preta às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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