Após vitória sobre o Londrina, Fábio pede apoio da torcida para próxima partida no Mineirão

O triunfo suado da Raposa sobre o Londrina por 1 a 0, gol de Thiago, na noite de sexta-feira, 5 de novembro, aliviou a Raposa na luta contra o rebaixamento. Porém, ainda não resolveu o problemas, pois o time azul ainda precisa de mais três pontos para acabar de vez com qualquer chance de jogar a Série C em 2022. Por isso, o duelo contra o Brusque, terça-feira, 9, às 21h30, será decisivo. Se vencer o time mineiro confirma sua permanência na segunda divisão pelo terceiro ano seguido e pode começar a pensar na próxima temporada e recomeçar o sonho de voltar à elite nacional. Uma das armas da Raposa para superar o Brusque é lotar o Mineirão. Para isso, o Cruzeiro barateou os ingressos, que tem o valor mais barato a R$ 10. O goleiro Fábio (vídeo acima) disse que espera contar com o apoio do torcedor neste momento delicado, evitando novo vexame estrelado. A Raposa colocou ingressos mais baratos para lotar o Mineirão diante do Brusque-(Vinnicius Silva/Cruzeiro)