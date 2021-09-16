Após vitória sobre o Grêmio, Renato Gaúcho exalta Pedro, do Flamengo: 'Nível de Seleção Brasileira'

Depois de alcançar o maior jejum da carreira, Pedro marcou três gols nos últimos dois jogos do Flamengo. Na noite desta quarta-feira, o atacante foi responsável por marcar os gols que garantiram a vitória do Rubro-Negro sobre o Grêmio, por 2 a 0, no Maracanã. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho exaltou o camisa 21 e destacou que ele é um jogador de nível da Seleção Brasileira. Além disso, Renato rechaçou qualquer possibilidade de briga com Pedro, como foi especulado no passado. > David Luiz é regularizado e dá mais um passo para estrear no Flamengo- Feliz, eu conversava com ele quase que diariamente. Sempre falei que era um jogador à nível de Seleção Brasileira. Se não for nessa Copa, na próxima com certeza vai estar. É um jogador que tem muitas qualidades. É um jogador novo. Falei para ele lá no jogo antes do Palmeiras, também, para deixar a ansiedade de lado, não querer fazer o gol de qualquer jeito, ele não precisa provar nada para ninguém. As coisas acontecem normalmente, principalmente para um jogador com as qualidades dele, um goleador como ele. Aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu novamente hoje - disse Renato, que ainda completou. > Veja a tabela da Copa do Brasil- Fico feliz porque todo atacante, quando não faz gol, fica bravo com ele mesmo. Então, muita gente, às vezes ele não está fazendo gol, muita gente achando que eu estava brigando com ele e que alguém não queria que ele jogasse. Muita palhaçada. É um jogador de grupo, é um jogador que trabalha bastante. Esta aí, voltou a fazer gols, está feliz. Acho que num momento importante para ele, momento importante para o grupo também. Até porque, a cada três dias, nós temos sempre uma decisão. E quantos mais jogadores fizerem gol, mais importante para todo mundo - concluiu.