Após vitória, quatro jogadores do Fluminense são eleitos para seleção da rodada do Campeonato Brasileiro

Crédito: Fluminense derrotou o Santos por 1 a 0 e ocupa a quinta colocação do Brasileirão (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, quatro jogadores do Fluminense foram eleitos para a seleção da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Por meio de votação popular no perfil no Twitter da competição, o goleiro Marcos Felipe, os laterais Calegari e Egídio e o meia Nenê, autor do gol, são os atletas do Tricolor presentes na seleção.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro O goleiro Marcos Felipe voltou a se destacar na vitória sobre o Santos com boas defesas, sobretudo no primeiro tempo. Dessa forma, o arqueiro tem sido figura frequenta nas seleções das rodadas desde o início da competição e subiu de produção.

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Além dele, os laterais Egídio e Calegari, que substituiu Samuel Xavier na direita, se destacaram e foram boas opções ofensivas para o Tricolor. Por fim, o experiente Nenê, autor do gol do triunfo no Maracanã, foi escolhido no meio de campo no duelo em que completou 100 jogos com a camisa do Fluminense.