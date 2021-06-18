Após vitória, quatro jogadores do Fluminense são eleitos para seleção da rodada do Campeonato Brasileiro

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, quatro jogadores do Fluminense foram eleitos para a seleção da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Por meio de votação popular no perfil no Twitter da competição, o goleiro Marcos Felipe, os laterais Calegari e Egídio e o meia Nenê, autor do gol, são os atletas do Tricolor presentes na seleção.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro O goleiro Marcos Felipe voltou a se destacar na vitória sobre o Santos com boas defesas, sobretudo no primeiro tempo. Dessa forma, o arqueiro tem sido figura frequenta nas seleções das rodadas desde o início da competição e subiu de produção.
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Além dele, os laterais Egídio e Calegari, que substituiu Samuel Xavier na direita, se destacaram e foram boas opções ofensivas para o Tricolor. Por fim, o experiente Nenê, autor do gol do triunfo no Maracanã, foi escolhido no meio de campo no duelo em que completou 100 jogos com a camisa do Fluminense.
A seleção da quarta rodada do Brasileirão é composta por: Marcos Felipe (Fluminense), Calegari (Fluminense), Réver (Atlético-MG) e Rafael Thyere (Sport), Egídio (Fluminense); Allan (Atlético-MG), Marcão (Sport), Nenê (Fluminense), Nathan (Atlético-MG); Gilberto (Bahia) e Deyverson (Palmeiras). Técnico: Umberto Louzer (Sport).