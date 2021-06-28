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Após vitória, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol; Veron avança na transição física

Equipe se dividiu para realizar atividades regenerativas e trabalhos específicos de finalização
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Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 18:15
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Mar calmo não faz bons marinheiros, segundo Abel Ferreira. Mas não tem como negar que uma vitória em casa ajuda, e muito, o início tranquilo da semana. A partida movimentada contra o Bahia, pelo Brasileirão, deu ao Palmeiras mais três pontos, o terceiro lugar na tabela até aqui e um ânimo leve. Na manhã desta segunda-feira (28), o time se reapresentou, na Academia de Futebol, para atividades regenerativas e trabalhos específicos de finalização.Os jogadores que estiveram na equipe titular no Allianz Parque permaneceram na parte interna do centro de excelência do clube. No campo 2, os demais integrantes do elenco realizaram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas e, em seguida, executaram ações de passes, cruzamentos e finalizações.Gabriel Veron evoluiu seu cronograma de transição física participando por quase uma hora do coletivo feito no campo 1 com os atletas do Sub-20. O jovem atacante da base palestina lesionou a coxa esquerda no dia 14 de abril, contra o Defensa y Justicia-ARG, pela volta da final da Recopa Sul-Americana. Desde então, a comissão técnica alviverde vem tratando a lesão do jogador com um cronograma específico, conforme noticiado pelo NOSSO PALESTRA.
O Palmeiras treina nesta terça (29), às 10h (horário de Brasilia), antes de viajar até Porto Alegre-RS para enfrentar o Internacional. O confronto acontece quarta-feira (30), às 19h, pela oitava rodada do Brasileirão.

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