Após vitória, Odair Hellmann elogia atuação do time e exalta a força do grupo do Fluminense

Crédito: Técnico elogiou o grupo e Paulo Henrique Ganso, que teve boa atuação na vitória sobre o Athletico-PR (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Neste sábado, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro 2020 ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, com gol contra do zagueiro Felipe Aguilar. Durante a partida, o Tricolor teve dois gols anulados e um deles muito polêmico. O técnico Odair Hellmann comentou sobre o desempenho da equipe e exaltou a força do grupo Tricolor.

- Realmente a equipe fez um bom jogo, em todos os aspectos. Sem bola, com bola, taticamente, tecnicamente. Todos os jogadores que entraram hoje jogaram muito bem, inclusive o Ganso, fez uma grande partida. Isso respalda a decisão e aquilo que eu venho falando desde o início do ano que é a importância e relevância do grupo em prol do coletivo do Fluminense - apontou, e em seguida acrescentou.

- Todos que jogaram hoje deram uma resposta muito positiva, muito boa para o grupo, para o time. Conseguimos uma vitória importante e isso é fundamental em uma campanha. Você também vencer fora de casa para que consiga fazer boa campanha. E já era para ter vindo antes e que não tinham acontecido - disse.

Além disso, o técnico ressaltou que a pontuação da equipe na tabela não reflete o desempenho em campo. O time terá uma decisão na terça contra o Figueirense, pela Copa do Brasil, e Odair ainda busca o equilíbrio. Calegari e Ganso fizeram boa partida e trouxeram novas alternativas para a escalação na decisão.

- A pontuação não reflete o que a gente vinha fazendo dentro de campo contra os nossos adversários. Olha o quanto de importância teve essa vitória. Vamos ressaltar todos que participaram do jogo, os que tiveram a oportunidade hoje e os que repetiram a partida. E como eu disse, é grupo. Grupo consegue fazer campeonato forte, consegue ter resultado positivo e assim que a gente vai seguir - salientou.