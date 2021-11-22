Após vitória no Maracanã, Fluminense tem três representantes na Seleção da Rodada

Após a vitória sobre o América-MG no último domingo, o Fluminense emplacou três representantes na Seleção da Rodada. Em enquete realizada nas redes sociais do Campeonato Brasileiro, torcedores elegeram o atacante Luiz Henrique e os zagueiros David Braz e Nino como destaques de suas respectivas posições. Com o resultado, o Tricolor subiu para a sétima colocação na tabela e encostou na zona de classificação para a Libertadores. Os três jogadores foram decisivos para o triunfo no Maracanã. No duelo, Nino deu a assistência para o gol de Luiz Henrique. Além disso, o zagueiro fez duas interceptações e levou a melhor em quatro duelos. Os dados são do 'SofaScore', que deu a nota 7.3 para o camisa 33. Já David Braz fez um corte, duas interceptações e venceu os três duelos que disputou, assim como teve sucesso em seis bolas longa. Pela atuação, o site deu 7.9 ao atleta.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDestaque da partida e autor do primeiro gol, Luiz Henrique não poderia ficar de fora. Nos 68 minutos em que esteve em campo, o jovem abriu o placar e acertou quatro dribles. O camisa 34 ainda arriscou mais duas finalizações e fez um cruzamento. Por fim, o Moleque de Xerém venceu 11 dos 19 duelos em que disputou e teve êxito em 90% dos passes.Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe o Internacional no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!