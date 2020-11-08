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Após vitória no Brasileiro, Diniz projeta jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil

Técnico do São Paulo comenta o que espera do Rubro-Negro nos confrontos das quartas que iniciam na próxima quarta-feira e também seu retrospecto contra o time...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 14:00

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 14:00

Crédito: Último encontro entre as equipes, em 1 de novembro, acabou em goleada do Tricolor (Alexandre Vidal/Flamengo
O São Paulo conquistou um importante resultado na noite de sábado ao vencer o Goiás por 2 a 1, de virada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, agora a equipe comandada por Fernando Diniz vira a chave e foca suas atenções para as quartas de final da Copa do Brasil, quando enfrentará o Flamengo já na próxima quarta-feira, no Maracanã.
Diniz tem um bom retrospecto contra a equipe, sendo o último encontro uma goleada por 4 a 1 em pleno estádio carioca, na 19ª rodada do Brasileirão. Ele, no entanto, minimizou o fato:
- Não dá para falar que encaixa meu estilo de trabalho contra o Flamengo, porque joguei contra três treinadores diferentes, contra Abel (Braga), Jorge Jesus e Dome (Torrent). É uma questão circunstancial, cada jogo é um jogo, a gente não tem que olhar para trás, para o passado, porque o que vale é o jogo de quarta e o da outra quarta. A gente tem que procurar focar bastante nas qualidades do Flamengo, eventualmente onde a gente pode levar vantagem também, porque tem tudo para ser dois grandes jogos – iniciou após o triunfo contra o time goiano.O técnico também disse que o Rubro-Negro é um adversário que pede cuidados e que não deve haver muita mudança tática, em nenhum dos dois times, em relação à goleada por 4 a 1.
- O que eu espero do Flamengo é que é um adversário sempre difícil. Aquele jogo (do 4 a 1) jogou bem, soube aproveitar bem as chances e ganhamos bem a partida. Mas é um adversário que merece todo o cuidado, todo o respeito que a gente tem que ter e procurar fazer de novo uma grande partida, dentro das nossas características. Acho que não vai ter muita mudança tática, nem da gente e nem deles, são times que têm uma característica própria de jogar. Temos que jogar com a mesma energia que jogamos lá e procurar fazer um grande jogo na quarta-feira – finalizou.
O São Paulo inicia sua caminhada nas quartas de final da Copa do Brasil, título que ainda não possui, na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã. O jogo de volta acontecerá na semana seguinte (18), no estádio do Morumbi.

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