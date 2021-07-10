Após vitória, João Martins elogia Palmeiras, mas alerta: 'Faltou eficiência'

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Sob o comando do auxiliar João Martins, o Palmeiras derrotou o Santos no Allianz Parque por 3 a 2 na tarde deste sábado (10), em confronto válido pela décima primeira rodada do Brasileirão. O Clássico da Saudade marcou a reestreia do ídolo Dudu, que entrou no final do segundo tempo.O jogo agitado - com gols Gustavo Gómez, Breno Lopes e Willian para o Verdão e Carlos Sánchez e Marinho para o Peixe - não deixou o auxiliar de Abel Ferreira tão satisfeito assim. Ele elogiou o desempenho, mas pediu mais eficiência para resolver a partida com menos sofrimento.

- Nós sabíamos que o Santos teria mais posse de bola. Muita vezes não é vertical. Não queríamos abrir o nosso bloco. No segundo tempo, faltou eficiência. Atuamos bem, fizemos três gols, mas acabamos por sofrer no final. A próxima vez é resolver o jogo mais cedo.João também falou sobre a as ausências do time, como Luan e Rony, que, com problemas físicos, precisaram ficar de fora, além de mudanças em alguns nomes, que iniciaram no banco.

- Esse foi o terceiro jogo com intervalo de dois dias. Sabemos que os jogadores não são máquinas e da importância do jogo de quarta-feira. Conseguimos tirar o Veiga e Scarpa porque estávamos ganhando e nos comportando bem. Eles precisam evitar problemas maiores.

Por fim, o comandante auxiliar falou sobre a chegada de Matheus Fernandes, volante contratado junto ao Barcelona, e que retorna para sua segunda passagem pelo Verdão.

- Ele vai fazer exatamente o mesmo que os jogadores que chegam. Vai ser avaliado, veremos a condição. Vai trabalhar, vai fazer uma mini pré-temporada. Não joga desde novembro. Precisa de tempo.