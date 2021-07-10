Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após vitória, João Martins elogia Palmeiras, mas alerta: 'Faltou eficiência'

O comandante auxiliar do Verdão falou sobre a questão física da equipe e sobre a chegada de Matheus Fernandes...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:47
Crédito: Reprodução
Sob o comando do auxiliar João Martins, o Palmeiras derrotou o Santos no Allianz Parque por 3 a 2 na tarde deste sábado (10), em confronto válido pela décima primeira rodada do Brasileirão. O Clássico da Saudade marcou a reestreia do ídolo Dudu, que entrou no final do segundo tempo.O jogo agitado - com gols Gustavo Gómez, Breno Lopes e Willian para o Verdão e Carlos Sánchez e Marinho para o Peixe - não deixou o auxiliar de Abel Ferreira tão satisfeito assim. Ele elogiou o desempenho, mas pediu mais eficiência para resolver a partida com menos sofrimento.
- Nós sabíamos que o Santos teria mais posse de bola. Muita vezes não é vertical. Não queríamos abrir o nosso bloco. No segundo tempo, faltou eficiência. Atuamos bem, fizemos três gols, mas acabamos por sofrer no final. A próxima vez é resolver o jogo mais cedo.João também falou sobre a as ausências do time, como Luan e Rony, que, com problemas físicos, precisaram ficar de fora, além de mudanças em alguns nomes, que iniciaram no banco.
- Esse foi o terceiro jogo com intervalo de dois dias. Sabemos que os jogadores não são máquinas e da importância do jogo de quarta-feira. Conseguimos tirar o Veiga e Scarpa porque estávamos ganhando e nos comportando bem. Eles precisam evitar problemas maiores.
Por fim, o comandante auxiliar falou sobre a chegada de Matheus Fernandes, volante contratado junto ao Barcelona, e que retorna para sua segunda passagem pelo Verdão.
- Ele vai fazer exatamente o mesmo que os jogadores que chegam. Vai ser avaliado, veremos a condição. Vai trabalhar, vai fazer uma mini pré-temporada. Não joga desde novembro. Precisa de tempo.
Ainda sob o comando de João Martins, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14) às 19h15 (de Brasília) contra a Universidad Católica, no Chile, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados