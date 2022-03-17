Após vitória, Filipe Luís faz alertas para o grupo do Flamengo e destaca: 'Estamos evoluindo muito'

Como visitante no jogo de ida das semifinais do Carioca, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. O clássico, decidido com gol de Gabi de pênalti, foi sonolento e carente de emoções. E, na saída de campo, Filipe Luís justificou o ritmo aquém pelo lado rubro-negro.

- Primeiro tempo totalmente controlado. Se eu não me engano, eles (Vasco) não chutaram no nosso gol. No segundo, vieram com algumas mudanças, tentaram pressionar melhor a gente. Obviamente, com o resultado e a eliminatória ao nosso favor, arriscamos menos, por assim dizer, e acabamos jogando menos. A sensação era que o jogo estava controlado, mas claro que é um resultado perigoso. Está completamente aberto para o segundo jogo - destacou o lateral-esquerdo, ao "Cariocão Play", emendando:

- É uma coisa que a gente vem trabalhando bastante esse ano. Essa palavra (concentração). Mentalidade... Talvez tenha pecado em alguns momentos da temporada, e temos focado bastante para não pararmos de atacar e fazer gols, pois é o que a torcida quer e é a filosofia do clube. Muita calma, nosso time está evoluindo muito, muito, e vamos em busca da final.

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A DEFINIÇÃO DO FINALISTA

O jogo da volta será realizado às 16h deste domingo, novamente no Maracanã, sendo que o Flamengo conta com a vantagem do placar igual no agregado - por ter feito uma campanha superior ao Vasco, que perdeu todos os clássicos em 2022, na Taça Guanabara.