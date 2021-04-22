Após vitória emocionante, Abel elogia atuação e entrega do Palmeiras em estreia da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo emocionante, o Palmeiras venceu o Universitario-PER, por 3 a 2, fora de casa, nesta quarta-feira (21), em duelo que marcou a estreia do atual campeão na Libertadores 2021. Após a partida, em entrevista coletiva, Abel Ferreira comentou sobre a garra do time para buscar a vitória até o último minuto, mesmo com um a menos, e elogiou bastante a postura dos jogadores em campo.

– Até a expulsão, fizemos um jogo extraordinário, muita organização com bola e equilíbrio. Luan fez grande jogo, Alan acabou por cometer um erro, mas faz parte. Chegamos com muita gente à área. Futebol é isto. Uma expulsão, nasce um gol. Em 5 minutos o jogo muda – finalizou.

Abel também analisou a atuação da equipe e explicou a opção, mais uma vez, por um esquema com três zagueiros, dando ênfase à força ofensiva da equipe, que conseguiu criar diversas oportunidades de gols no duelo em Lima.

– Gosto de jogar de vários sistemas, porque pra mim o jogo não tem a ver com números. Tem a ver com dinâmicas. Eu sempre joguei com três atrás. Zagueiros e laterais, volante e zagueiros. A mim o que me importa não é olhar pra trás. Olhem para quando chegam na área, não é para trás que se olha. Não há sistema mais agressivo do que o que jogamos hoje. Olhem para frente – declarou o português.Por fim, o comandante do Alviverde fez uma fala breve sobre o irregular início de temporada do Palmeiras e deixou claro que o time irá evoluir apesar de todas as adversidades.

– A montanha que escalamos ano passado foi muito alta e tivemos pouco tempo para estar lá em cima e desfrutar da vista, porque tivemos competições logo em seguida. Agora estamos todos no mesmo patamar. O que queremos é ganhar. De preferencia com qualidade de jogo, sendo agressivo ofensivamente, com muitos jogadores chegando à área - concluiu o comandante.