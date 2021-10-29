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futebol

Após vitória, Edu Dracena é apresentado oficialmente ao elenco

Novo executivo do Peixe conversou com os jogadores na tarde desta quinta-feira...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 22:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 22:11
Crédito: Fábio Maradei
O novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, foi apresentando oficialmente a todo o elenco antes do treino desta quinta-feira (28), no CT Rei Pelé. Na quarta, ele já havia estado com os atletas e comissão técnica na partida contra o Fluminense. Desta vez, a apresentação para jogadores foi feita pelo presidente Andres Rueda, que fez questão de também dar os parabéns pela vitória, sobretudo pela garra de todos na Vila Belmiro.Durante sua apresentação para imprensa, nesta quarta, o novo profissional do Peixe comentou sobre sua chegada. Segundo Edu, ele foi "convocado" pelo presidente Andres Rueda, e não pode recusar o convite.
- Eu não fui convidado, eu fui convocado! Quando você é convocado, não pode pular para trás. De primeiro momento, não esperava, mas depois de passar alguns momentos, me veio toda a história que tive no Santos desde 2009. A minha vida sempre foi feita por desafios. Esse é mais um desafio que vou superar e fazer sempre o meu melhor como sempre fiz. Isso que podem esperar do Edu Dracena, com muita transparência, honestidade, para que o Santos volte a ser protagonista - disse Edu.Capitão do Santos quando jogador e vencedor da Taça Libertadores, Dracena chega para as vagas de André Mazzuco e Jorge Andrade. Segundo Rueda, ex-zagueiro tem ‘carta branca’ para trazer e demitir quem achar necessário.
- Demos total carta branca. É o homem do futebol, é o responsável de maneira geral. Futebol como um todo. Pode trazer e demitir quem quiser, obviamente dentro do orçamento. Vai adequar necessidades com o nosso orçamento - disse Rueda.

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