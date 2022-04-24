Após vitória do Palmeiras no Dérbi, Deyverson provoca corintianos e manda recado para Neto

O Palmeiras venceu o Dérbi contra o Corinthians por 3 a 0, no último sábado, na Arena Barueri, e teve como telespectador ilustre o atacante Deyverson, herói da última Libertadores. Sem estar sendo relacionado para os jogos do Verdão, ele viu o jogo de sua casa e usou as redes sociais para provocar os torcedores rivais, além de seu desafeto, o apresentador Neto, com quem já trocou ofensas.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Por meio dos stories de seu Instagram oficial, o Deyvinho, como é carinhosamente chamado pelo torcedor palmeirense, estava acompanhando atentamente o clássico de sua casa e ao mesmo tempo utilizava sua rede social para reagir aos gols do time provocando os rivais, como fez com os de Rony e de Dudu, o segundo e o terceiro, respectivamente, no triunfo alviverde.

- Vamos! Segue, segue, segue! Mais um gol neles. Não tem jeito, porco não gosta de gambá. Acaba, acaba com eles, para cima! (no gol de Rony).

- Nada mudou! Moleque Dudu, meu irmão! Mais um! 3 a 0 é sacanagem! Faz 6. (no gol de Dudu, que sacramentou o placar).Em 2018, na disputa do Brasileirão, Deyverson foi o autor do gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Allianz Parque. Quando foi substituído por Felipão, ele provocou o banco alvinegro com uma piscadinha. Em um de seu stories ele fez referência àquele momento que ficou marcado.

- 3 a 0 para o Verdão e o gambá se sujou de lama no chiqueiro. Esqueça tudo, nada mudou. 3 a 0 (em seguida dá a piscada no vídeo).

Sem dar trégua para a zoeira, Deyverson seguiu fazendo brincadeiras com os rivais e aproveitou para dar uma recomendação para quem ficar incomodado.

- E vou falar logo, não adianta ficar bravo, quando ganha, zoa, quando perde tem que aguentar a zoação. Não adianta ficar p***, ficar p*** é pior. Ficou p***? Morda as costas! Esquece!

Mais um capítulo da polêmica com Neto

Como tem sido constante nas grandes comemorações palmeirenses, Deyverson engrossou o coro dos torcedores que não simpatizam com o apresentador Neto, que por sua vez também não tem boa relação com o centroavante. Dessa vez, o jogador alviverde pediu para que o ex-corintiano não elogie nem "babe ovo" para a vitória no Dérbi e mandou uma piscada.

- Já vou falar logo! Segunda-feira não vem falar no programa que o Palmeiras merece, ficar babando ovo... Esqueça, ninguém quer o seu elogio. Esqueça, piscada da inveja, 3 a 0 - declarou Deyvinho em seus stories.

Recentemente, após o título da Recopa Sul-Americana, com a taça em mãos, Deyverson foi para a torcida. Os vídeos viralizaram nas redes sociais. Primeiro exibiu uma faixa em que se lia provocações ao rival Corinthians. Depois, orquestrou um coro ofendendo o apresentador Neto, da TV Bandeirantes. Neto, por sua vez, respondeu que o centroavante seria o "Liminha" do Verdão.

Deyverson tem contrato com o Palmeiras até o dia 30 de junho, mas não deve ter seu vínculo renovado. Dessa forma, em comum acordo com o clube, ficou decidido que ele não serão mais relacionado para os jogos. Mesmo assim, ele segue treinando com o grupo diariamente e liberado para dar prosseguimento a qualquer conversa que ele tenha para buscar um novo clube para jogar.