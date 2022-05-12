Após vitória do Palmeiras, Danilo diz que deixou convocação de lado e usa conselho de Abel

O Palmeiras venceu a Juazeirense por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, em Londrina, e avançou às oitavas de final da competição. Quem abriu o placar para o Verdão foi Danilo, justamente no dia em que foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. No entanto, ele diz ter deixado isso de lado e que mantém a humildade com conselho de Abel.GALERIA> Relembre todos os gols de pênalti de Raphael Veiga pelo Palmeiras

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Em entrevista para a ESPN após a partida, o volante palmeirense disse que não vai deixar os feitos subirem à sua cabeça. Para ele, o negócio é continuar mostrando que mereceu receber sua primeira chance de vestir a Amarelinha.

- Deu para deixar a convocação fora do campo sim. Pensei que já que fui convocado, deveria continuar fazendo boas partidas e esse jogo serviu para provar que merecia a chance de estar na Seleção um dia e esse dia chegou. Vim motivado também por saber do meu potencial e que poderia ajudar a equipe e fui abençoado por fazer o gol.Para que esse sucesso não atrapalhe sua evolução, Danilo usa um conselho do técnico Abel Ferreira, com quem trabalha há praticamente um ano e meio. Aliás, o ensinamento serve também para quando a fase não é das melhores. Equilíbrio em primeiro lugar.

- Isso é muito trabalho. Também o professor Abel sempre diz que mesmo quando estivermos ruins, não devemos achar que estamos ruins. O mesmo serve para quando estivermos no auge, não devemos achar que somos os grandões. Sempre manter a média e tudo dará certo.

Já em relação a estar ou não na Copa do Mundo, Danilo prefere não fazer planos. Segundo o jovem de 21 anos, o objetivo é seguir fazendo o que tem feito, e quem sabe poder viajar ao Qatar.

- Deixo isso nas mãos de Deus pois no tempo dele dá tudo certo. Tenho que manter a cabeça boa como mantive hoje no jogo e vai que ele abençoa e eu estou na Copa - concluiu.

Com a convocação para amistosos contra Coreia do Sul e Japão, Danilo deve ficar ausente do Palmeiras por cerca de 20 dias, perdendo jogos do Brasileirão e possivelmente da fase de grupos da Libertadores. Além dele, o goleiro Weverton foi chamado por Tite.