Após vitória do Fluminense no Maracanã, Nino integra a 'Seleção da 18ª Rodada do Brasileirão'

Após a vitória do Fluminense sobre o Bahia por 2 a 0, na última segunda-feira, o zagueiro Nino foi escolhido pelo público para integrar a 'Seleção da 18ª rodada do Brasileirão'. A enquete foi realizada pelo campeonato através de suas redes sociais e divulgada nesta terça.

> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoNa partida, o jogador teve papel fundamental na defesa do Fluminense, que não sofreu gols. Durante os 90 minutos, Nino fez seis cortes, acertou 80% dos passes, ganhou seis de oito duelos, acertou três bolas longas em cinco tentativas, além de não ter sofrido dribles. Os dados são do SofaScore. Com o resultado, o Tricolor se afastou do Z4 e chegou aos 21 pontos, subindo para o 13° lugar na tabela. Na próxima quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Juventude, às 19h, no Maracanã, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileiro, que havia sido adiada.