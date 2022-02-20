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Após vitória do Fluminense contra o Volta Redonda, Ganso agradece à torcida: 'Sempre me apoiaram'

Meia fez seu primeiro jogo como titular no ano no triunfo contra o Voltaço, neste sábado...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 22:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 22:42
O Fluminense bateu o Volta Redonda por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca neste último sábado, garantindo vaga na semifinal do torneio, em seu último jogo antes da estreia da Libertadores. Titular pela primeira vez em 2022, o meia Ganso foi eleito pelo público como o melhor em campo e falou de sua atuação e o apoio da torcida que gritou seu nome:– Sempre tive uma boa relação com o torcedor. Sou grato a eles por me apoiarem. Sempre me apoiaram. Tenho que retribuir em campo e buscar o objetivo que é trazer títulos para eles. Me senti super bem hoje, à medida que o jogo foi correndo eu me soltei mais. Ainda falta ritmo, mas a gente vai entrando aos poucos e estou feliz de poder ajudar com uma grande vitória. Que venha agora a decisão na terça-feira - disse Ganso.
O Flu volta a campo na terça para enfrentar o Millonarios, da Colômbia, pelo play-off da Libertadores, às 21h30.
Crédito: Gansofezseuprimeirojogodetitularem2022(Foto:AndréMoreira/VoltaRedonda

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