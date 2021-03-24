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Após vitória do Corinthians sobre o Mirassol, Fagner exalta 'espírito do dia a dia' do elenco

Autor da assistência que deu os três pontos ao Timão, lateral pontuou dificuldades em saber de confronto em Volta Redonda de um dia para o outro...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 01:11

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 01:11
Crédito: Fagner participou ativamente do gol da vitória corintiana sobre o Mirassol (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Autor da assistência que deu a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Mirassol, nesta terça-feira (23), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o lateral-direito Fagner ressaltou a preparação do elenco para conquistar os três pontos e manter a invencibilidade no Campeonato Paulista.
- Espírito do dia a dia, da preparação, todo mudo treinando bem, treinando forte, conseguimos fazer os três pontos - disse o camisa 23 à Corinthians TV após a partida.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO jogador, que é um dos líderes do atual plantel, pontuou o fato do clube ter sido comunicado da realização da partida, classificando a questão como uma dificuldade a ser "driblada" pelos jogadores.
- Importante, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente está tendo. De um dia para o outro saber que iria jogar - falou Fagner.
O lateral vê evolução no time corintiano nos últimos jogos, mas sabe que ainda há pontos de melhoria.
- A gente está num caminho bom, sabemos que dificuldades vão aparecer, mas a gente fica feliz pela vitória. Sabemos que temos muitas coisas para melhorar ainda - comentou o jogador.
Foi a primeira assistência de Fagner nesta temporada. Em 2020, o lateral-direito foi o líder do Timão no quesito, com nove passes diretos para gol.

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