Após vitória do Brasil sobre o Peru, Nilton Santos 'retorna' ao Botafogo

Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O Botafogo voltará a jogar no Estádio Nilton Santos. A vitória do Brasil sobre o Peru por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, foi a última participação da arena na Copa América. Desta forma, o local não terá mais a exclusividade da Conmebol e retornará ao Alvinegro.

Coincidentemente, o último jogo do Botafogo no local foi há exatamente um mês: no dia 5 de junho, a equipe comandada por Marcelo Chamusca derrotou o Coritiba pro 2 a 0, pela Série B.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Estádio Nilton Santos comemorou o fim da participação na Copa América e o retorno do Botafogo.- Finalizando a participação do Estádio Nilton Santos na #CopaAmérica, o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 e se garantiu na decisão. Lucas Paquetá fez o gol. Agora, finalmente, vão jogar em outro lugar e a nossa casa está de volta para o Botafogo - escreveu.

A tendência é que o Botafogo já retorne e atue no Estádio Nilton Santos diante do Cruzeiro, no próximo sábado, em partida pela 11ª rodada do Brasileirão, às 16h30.