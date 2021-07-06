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futebol

Após vitória do Brasil sobre o Peru, Nilton Santos 'retorna' ao Botafogo

Vitória da Canarinho na primeira semifinal da Copa América foi a última partida do estádio na competição; nas redes sociais, perfil oficial da arena comemorou...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 22:18

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 22:18
Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
O Botafogo voltará a jogar no Estádio Nilton Santos. A vitória do Brasil sobre o Peru por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, foi a última participação da arena na Copa América. Desta forma, o local não terá mais a exclusividade da Conmebol e retornará ao Alvinegro.
Coincidentemente, o último jogo do Botafogo no local foi há exatamente um mês: no dia 5 de junho, a equipe comandada por Marcelo Chamusca derrotou o Coritiba pro 2 a 0, pela Série B.
Nas redes sociais, o perfil oficial do Estádio Nilton Santos comemorou o fim da participação na Copa América e o retorno do Botafogo.- Finalizando a participação do Estádio Nilton Santos na #CopaAmérica, o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 e se garantiu na decisão. Lucas Paquetá fez o gol. Agora, finalmente, vão jogar em outro lugar e a nossa casa está de volta para o Botafogo - escreveu.
A tendência é que o Botafogo já retorne e atue no Estádio Nilton Santos diante do Cruzeiro, no próximo sábado, em partida pela 11ª rodada do Brasileirão, às 16h30.
Vale lembrar que o Nilton Santos foi um dos "protagonistas" dessa Copa América. Colocado às pressas pela Conmebol, o gramado do estádio foi criticado por jogadores e membros de comissões técnicas após várias partidas ao longo da competição.

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