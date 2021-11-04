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Após vitória, chances de acesso do Botafogo na Série B aumentam; veja possibilidades

Probabilidade de subir por parte do Botafogo chega a 98% de acordo com o site 'Infobola'; Alvinegro é o vice-líder da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 19:07

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 19:07

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Está chegando a hora? As chances de acesso do Botafogo para a elite do Campeonato Brasileiro aumentaram após a vitória sobre o Confiança por 1 a 0 na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela Série B do Brasileirão.+ Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo
De acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Botafogo chegou a 98% de chances de subir para a elite do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O Alvinegro tem 59 pontos e é o vice-líder da segunda divisão.
O número aumentou em relação a última rodada. Antes, de acordo com o portal, o Botafogo tinha 94% de probabilidade de subir. Ou seja, um aumento de chance de estar na Série A no ano que vem.
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Vasco em São Januário, às 16h.

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