Após vitória, Cabo elogia defesa do Vasco: 'Hoje, minha zaga superou o ataque do Botafogo'

Na manhã deste domingo, o Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no jogo de ida da final da Taça Rio. Esta foi, inclusive, a primeira partida do Cruzmaltino na temporada sem sofrer gols. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Cabo classificou a vitória no clássico como "emblemática" e elogiou a defesa. > Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco- Vitória muito importante, emblemática. Clássico, fora de casa, adversário que vamos enfrentar na temporada. Mas a equipe esteve muito bem. Meta que vínhamos buscando. Acabou que não tomamos gol de bola parada e aérea. Atletas entenderam que precisavam potencializar. Todos acham que é o calcanhar de Aquiles. Hoje, minha zaga superou o ataque do Botafogo.
Vasco e Botafogo voltam a campo no próximo sábado, às 15h05, para o jogo da volta da final da Taça Rio. Desta vez, o mando será do Vasco, e a partida será disputada em São Januário.