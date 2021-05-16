Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após vitória, Cabo elogia defesa do Vasco: 'Hoje, minha zaga superou o ataque do Botafogo'
Esta foi a primeira partida do Cruzmaltino na temporada sem sofrer gols. Em entrevista coletiva, o técnico classificou a vitória como 'emblemática'...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 13:44

Crédito: Cabo comemorou a vitória sobre o Botafogo (Rafael Ribeiro/Vasco
Na manhã deste domingo, o Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no jogo de ida da final da Taça Rio. Esta foi, inclusive, a primeira partida do Cruzmaltino na temporada sem sofrer gols. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Cabo classificou a vitória no clássico como "emblemática" e elogiou a defesa. > Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco- Vitória muito importante, emblemática. Clássico, fora de casa, adversário que vamos enfrentar na temporada. Mas a equipe esteve muito bem. Meta que vínhamos buscando. Acabou que não tomamos gol de bola parada e aérea. Atletas entenderam que precisavam potencializar. Todos acham que é o calcanhar de Aquiles. Hoje, minha zaga superou o ataque do Botafogo.
Vasco e Botafogo voltam a campo no próximo sábado, às 15h05, para o jogo da volta da final da Taça Rio. Desta vez, o mando será do Vasco, e a partida será disputada em São Januário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados