Após vitória, auxiliar técnico Luís Fernando comemora eficiência ofensiva do Botafogo: 'O grupo é bom'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O auxiliar técnico Luís Fernando Flores comemorou o aproveitamento ofensivo do Botafogo na vitória sobre o CSA por 2 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pela sexta rodada da Série B, nesta terça-feira. O Alvinegro Carioca conseguiu acertar seis das 13 finalizações que tentou no jogo, o que dá um aproveitamento de 46,1%.

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Na coletiva de imprensa após a vitória, Flores lembrou que a comissão técnica tem pouco tempo para trabalhar em campo. Assim, de acordo com ele, são trabalhados mais vídeos e conversas. O auxiliar ainda destacou que o grupo do Botafogo "é bom" e que tem "jogadores de qualidade".- A eficiência vem quando as coisas começam a acontecer. A gente tem trabalhado pouco em campo, porque temos pouco tempo, é mais na conversa e vídeo. Temos jogadores de qualidade, o gol vai sair. Dentro do que aconteceu hoje no segundo tempo, com certeza vamos ver essa equipe rendendo muito mais. O grupo é bom e tem muitos jogadores de qualidade - disse.

> Veja a tabela da Série BEsta, inclusive, foi a segunda vitória consecutiva do Botafogo sem sofrer gols na Série B. O feito não ocorria desde as vitórias sobre o Coritiba e Remo, válidas pela segunda e terceira rodada, respectivamente. Na coletiva, Luís Fernando destacou que, nos trabalhos com o grupo, a comissão tenta organizar primeiro o sistema de defesa, que, de acordo com ele, já começa com os atacantes.

- No futebol o primeiro passo é não tomar gol. A gente tenta organizar primeiro lá atrás, a defesa começa a ser feito lá na frente, com os atacantes marcando. Estamos trabalhando através por vídeo. Futebol é confiança, quando o jogador acredita que as coisas vão dar certo as coisas correm bem. O caminho é longo, amanhã vamos trabalhar vídeo para cada jogo mostrarmos o crescimento da equipe.Luís Fernando também analisou a melhora do Botafogo na partida. De acordo com ele, isso foi uma consequência do gol marcado por Marco Antônio, que abriu o placar no Nilton Santos. O auxiliar técnico ainda destacou o Alvinegro fez um segundo tempo "muito bom", com jogadas que "maravilhosas".