Após vice, Paulo Sousa afirma que Flamengo merecia 'melhor desfecho' e mostra convicção em sistema de jogo

Após o empate em 1 a 1 com o Fluminense, que deu ao Flamengo o segundo vice-campeonato na temporada, Paulo Sousa admitiu a superioridade do adversário na partida deste sábado, mas afirmou que o time não merecia tais desfechos - tanto no Estadual quanto na Supercopa do Brasil. O comandante ainda confirmou que não mudará as convicções a respeito do modelo de jogo.- Felizmente, no futebol, temos logo a oportunidade de retificar e irmos à procura de resultados que queremos e trabalhamos todos dias. O Flamengo mereceu muito mais do que conseguiu, Tivemos superioridade na Supercopa. Todas as vezes que jogamos contra o Fluminense fomos superiores, com exceção de hoje, quando o adversário nos criou muitas dificuldades. Tenho que dar os parabéns ao Abel e toda equipe - analisou o técnico, antes de completar:

- Temos fortes convicções. Temos que consolidar e alinhar o que acreditamos, para depois passar a outro sistema de jogo, com conceitos gerais iguais.> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Na entrevista, Paulo Sousa foi questionado algumas vezes a respeito da sua escolha e seu sistema de jogo, o qual o técnico deixou claro que não mudará por conta dos recentes resultados ou por pressão externa. Confira a resposta!- Uma equipe campeã, em 2019, já tem alguns anos. Marcos e Bruno conheceram minha metodologia, acreditam em mim, é normal que os processos iniciais, com ideias diferentes, as lideranças são criadas e construídas nos vestiários de forma positiva. O fato é que tenho minhas convicções, ideias e métodos de trabalhar. todos resultados positivos fazem o processo ser mais rápido. infelizmente não foi assim nas finais - afirmou o Mister, completando:

- Repito que acho que fomos superiores, com exceção de hoje, e merecíamos muito mais. Mesmo ganhando essa final, teria muita coisa a trabalhar. em termos de conceitos, intensidade, com e sem bola. tudo isso é um caminho que se vai fazendo, infelizmente ou felizmente, nesse contexto o tempo é sempre curto. Temos que aproveitar e temos as competições a nossa frente para cimentar aquilo que nós acreditamos - concluiu o comandante português.Confira outras respostas do técnico Paulo Sousa, do Flamengo:Possibilidade de mudança de sistema de jogo

Temos que consolidar processos. Minhas equipes não costumam ter só um sistema. Mas temos que consolidar um, não mudar só porque perdemos uma final. O sistema está claro. Uma equipe sem bola precisa ser "pressionante", constantemente, e para isso toda equipe precisa estar presente. Se não tivermos todos a correr, com intensidade, toda equipe sofre. Temos que continuar a trabalhar de forma que os aspectos sejam mais convincentes. Mantendo esse modelo de jogo, os conceitos gerais, são coisas novas, que precisam ser consolidadas, e faz parte do processo, temos que construí-los fortemente para se tornar um padrão.Reforçar meio de campo com um homem ao lado de Arrascaeta

Hoje, na última parte do jogo, tivemos essa ideia de ter mais um homem, com o Everton, para sermos mais criativos, dominadores, em nosso jogo com bola. Analisando profundamente, penso que na maioria dos jogos fomos dominantes, criamos situações para sairmos vencedores. Temos que criar mais. Eu e minha comissão temos que influenciar para que criem mais, tenham mais espaço e decidam. Temos uma parte do treino dedicada ao último terço para sermos cada vez mais predominantes com vitórias e gols.Avaliação do primeiro trimestre no comando do Flamengo​Estamos muito habituados a uma pré-temporada totalmente diferente. Tem as sessões de treinos e a parte competitiva. Não vejo Carioca como pré-temporada. Procuro produzir o processo com um estilo de relações, de conhecimento interior, tático e pessoal para podermos interagir e identificar caminhos. Tudo isso leva tempo. Sobretudo quando existe uma equipe campeã no passado. É difícil a continuidade de vitórias. Os processos são importantes para consolidar o caminho, não só da primeira, mas de todos os anos. Me contrataram para isso, pois acreditam que sou a pessoa certa para isso. Temos muito a trabalhar para alcançar os resultados que a nossa torcida merece.