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Após vice, Abel Ferreira exalta trabalho no Palmeiras: ‘Quem quiser criticar, pode criticar’

Treinador enalteceu trajetória do Verdão, que chegou em mais uma final sob o seu comando...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 07:30

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras, neste domingo (23), não foi capaz de bater o São Paulo, na final do Paulistão, e, com isso, saiu derrotado por 2 a 0. Após a partida, o treinador Abel Ferreira, em sua entrevista coletiva, exaltou o trabalho que vem sendo feito na equipe, que, mais uma vez, chegou a uma decisão sob o comando do português.
– Prefiro ver o copo meio cheio. Prefiro chegar e ganhar, mas prefiro chegar. Para chegar é preciso trabalhar e ter competência. Temos estado em todas as finais. Quem quiser valorizar, valoriza. Quem quiser criticar porque perdemos, pode criticar.O técnico, também, comentou sobre a utilização das Crias da Academia, que não começaram o jogo final, afirmando que, no Brasil, as pessoas “são altamente pessimistas”.– Vocês aqui são altamente pessimistas. A questão não é se deixa as crias na reserva, ou se entram. Hoje, esperava muito mais do Menino. Queremos sempre que os jogadores deem o seu melhor. Temos uma equipe de qualidade e utilizamos o Paulista para dar minutos aos jogadores. Quero que valorizem o que o Danilo tem feito, o que o Luan tem feito. É insana a quantidade de jogos e temos que valorizar o esforço de todos. Estou muito contente com as crias, com os mais experientes, com o clube, com a comissão técnica. Futebol é isso.
Após perder o Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo novamente na próxima quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Universitário-PER.

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