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Após vexame do Real Madrid na Copa do Rei, Zidane testa positivo para Covid-19

Clube espanhol divulgou resultado de exame do treinador francês nesta sexta-feira...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 09:30
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Não bastasse a eliminação na Copa do Rei para um clube da terceira divisão, o Real Madrid tem um novo problema. Nesta sexta-feira, o clube espanhol anunciou que o treinador Zinedine Zidane testou positivo para a Covid-19, sem dar maiores detalhes sobre a atual condição do francês.
+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!Zidane já havia ficado em isolamento no início de janeiro após uma pessoa próxima ter contraído a doença. Naquela ocasião, os resultados do exame rápido e do PCR feitos pelo treinador deram negativo. Ele estava sem sintomas.
A notícia chega em um momento conturbado na temporada. Antes do vexame na Copa do Rei contra o modesto Alcoyano, o Real Madrid já havia sido eliminado na semifinal da Supercopa da Espanha, para o Athletic Bilbao.
+ Atleti confortável na liderança: veja a tabela da La Liga
Apesar de estar segundo lugar no Campeonato Espanhol, a situação também não é nada agradável. Com 37 pontos conquistados, o clube está a sete de distância do rival Atlético de Madrid, que ainda tem um jogo a menos.
Sem Zidane, a equipe volta a campo neste sábado, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Alavés, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

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