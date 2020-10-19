Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após vexame, Corinthians mostra que precisa melhorar muito no ano

Goleada sofrida para o Flamengo em casa escancara problemas da equipe, que vão muito além do comando técnico. Timão mostrou diversas falhas na marcação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 08:00

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O Corinthians teve um choque de realidade na derrota para o Flamengo, por 5 a 1, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se não bastasse a goleada sofrida, a pior do time na Neo Química Arena, uma coisa deve ter ligado o sinal de alerta na Fiel torcida: as falhas de marcação do Timão.Todos sabemos que o Flamengo está muito acima do Corinthians, seja pelo elenco mais qualificado, uma ideia de jogo melhor concebida pelos jogadores e um planejamento esportivo mais consolidado. Mas não pode deixar tanto espaço sabendo que a equipe que você está enfrentando é considerada a melhor do Brasil e atual campeã da Libertadores.
A transição defensiva do time comandado por Vagner Mancini foi abaixo do esperado. Com Xavier mais plantado na frente dos zagueiros e Camacho perdido, o Rubro-Negro cansou de trocar passes perto da área do Corinthians. Everton Ribeiro e Gerson flutuavam no meio e não eram incomodados.
A foto que ilustra essa análise mostra o que foi a partida. Para cada jogador do Corinthians, havia dois ou até três do Flamengo. Agora, para cada jogador do Rubro-Negro, tinha um do Corinthians, muitas vezes atrasado. E essa foi a chave para a equipe carioca sair com um placar tão elástico de Itaquera.
Para não mostrar só os lados negativos, o Corinthians teve mais rapidez nas trocas de passes no ataque. Mateus Vital, Otero e Everaldo tentaram algumas jogadas de perigo e ofereceram boas oportunidades para a equipe. E novamente a bola parada mostrou ser a principal arma do Corinthians no ano, tanto que o Timão marcou dois gols dessa forma, um validado e outro anulado pelo árbitro de vídeo.
Porém, para uma equipe tão grandiosa e vitoriosa como o Corinthians, só ter a bola parada como jogada de destaque não serve. É preciso achar novas alternativas se quiser colher frutos melhores na temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados