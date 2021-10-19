Após vencer o líder, Vasco inicia sequência decisiva com quatro confrontos diretos na Série B

Crédito: Cano e Nene fizeram os gols da vitória do Vasco diante do Coritiba, em São Januário (Rafael Ribeiro / Vasco

Depois de derrotar o líder Coritiba, o Vasco terá pela frente quatro rodadas decisivas para as suas pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro. Serão quatro confrontos diretos contra equipes que também sonham em voltar à elite do futebol brasileiro: Náutico, CSA, Guarani e Botafogo, nos próximos vinte dias. Com 46 pontos, o Gigante da Colina precisa de uma arrancada nesta reta final. Atualmente, quatro pontos separam os cariocas do pelotão de frente e oito rodadas ainda serão disputadas (24 pontos ainda em jogo). O sonho do "número mágico" - 64 - é real e tem motivado os jogadores em campo e os torcedores, que incendiaram São Januário, no sábado.

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Nas últimas rodadas, os confrontos diretos fizeram o Vasco diminuir a diferença. Algo que poderia ser ainda menor, já que o time tropeçou diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão, mesmo com um jogador a mais durante todo segundo tempo. Diniz sabe que não pode mais perder pontos bobos e fez a equipe ser mais competitiva desde que assumiu.

A partir de agora, serão quatro confrontos diretos (dois em São Januário e dois longe de seus domínios). O primeiro deles acontecerá no domingo. Nos Aflitos, às 16h, o Cruz-Maltino reencontrará o adversário, que culminou na demissão de Marcelo Cabo: Náutico. O Timbu chegou a liderar a competição em grande parte do primeiro turno, mas caiu de produção e tenta reencontrar o caminho do G4.

Cinco dias depois, o time enfrentará outro adversário que se encontra na luta pelo G4: CSA. Em São Januário, a torcida novamente estará presente e pode fazer a diferença contra os alagoanos. O confronto está marcado para o dia 29, às 21h30, pela 32ª rodada da competição.

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No mês de novembro, o Vasco volta a viajar, dessa vez para Campinas. Será o reencontro com o adversário da estreia do técnico Lisca, na época. Na Colina Histórica, um placar elástico de 4 a 1 deu esperança à torcida. Agora, sob o comando de Fernando Diniz, o duelo será dia 4, às 19h, no Brinco de Ouro.

Para finalizar essa sequência, a Série B contará com o segundo clássico entre Vasco e Botafogo de sua história. Desse modo, São Januário será palco de um duelo decisivo, às 16h, dia 7. Apesar do rival estar mais à frente, na disputa pelo título, será um confronto importante para os comandados de Diniz, que necessitam dos três pontos.

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Depois desses duelos, o Gigante da Colina enfrentará Vitória, Vila Nova, Remo e Londrina. Duas equipes que estão no meio da tabela e outras duas que lutam pela permanência na Série B. Esses fatores mostram que os próximos quatro jogos serão essenciais para o time, pois além de avançar, pode segurar e complicar adversários diretos na tabela.Confira os confrontos diretos do Vasco nas próximas quatro rodadas

Brasileiro - Série B - 31ª rodada - 24/10 (domingo)Náutico x Vasco, às 16hAflitos, Recife (PE)

Brasileiro - Série B - 32ª rodada - 29/10 (sexta-feira)Vasco x CSA, às 21h30São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 33ª rodada - 04/11 (quinta-feira)Guarani x Vasco, às 19hBrinco de Ouro, Campinas (SP)

Brasileiro - Série B - 34ª rodada - 07/11 (domingo)Vasco x Botafogo, às 16hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Veja as probabilidades das cinco equipes*2º - Botafogo - 83%6º - Vasco - 19%7º - CSA - 15%8 º - Guarani - 14%9º - Náutico - 6%