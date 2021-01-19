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Após vencer o Goiás, Flamengo inicia preparação para enfrentar o Palmeiras; Diego Alves é dúvida

No dia seguinte ao triunfo sobre o Esmeraldino, em Goiânia, elenco rubro-negro trabalhou em Brasília, onde enfrentará o Palmeiras na quinta-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão...
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Publicado em 

19 jan 2021 às 18:35

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:35

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Logo depois de vencer o Goiás por 3 a 0, na noite de segunda-feira, o elenco do Flamengo embarcou para Brasília, onde, nesta tarde, treinou e iniciou a preparação para a partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, na quinta-feira. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, os demais trabalharam no campo do CT do Brasiliense. O goleiro Diego Alves segue como dúvida.
Em recuperação de lesão na coxa direita, o camisa 1 faz parte da delegação que ficará fora do Rio de Janeiro até domingo para a disputa de mais dois jogos. Nesta terça, Diego Alves realizou um treino leve no gramado e deu sequência à fisioterapia, como informado pelo "Globoesporte" e confirmado pelo LANCE!.Desde que teve a lesão confirmada, no fim de dezembro, Diego Alves perdeu quatro jogos do Flamengo, nas quais Hugo Souza foi titular em três e César em um. Após passar a partida contra o Goiás sem ser vazado, o primeiro deve ser mantido por Rogério Ceni caso a ausência de Diego Alves seja confirmada.
Por outro lado, o técnico deve promover o retorno de Gerson ao time. Contra o Goiás, com o Coringa cumprindo suspensão, Diego Ribas recebeu oportunidade entre os titulares e foi bem. Agora, caberá a Ceni decidir se manterá o camisa 10 desde o início, no lugar de Gerson ou de outro meia.

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