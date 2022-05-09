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futebol

Após vencer o Bragantino, Corinthians divulga programação para a semana

Timão volta aos treinamentos já nesta segunda-feira (9), pensando na Portuguesa-RJ, na quarta-feira (11), pela Copa do Brasil ...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 22:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 22:05
O Corinthians voltará aos treinamentos menos de 24 horas após a vitória contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no BrasileirãoEm programação definida pelo departamento de futebol, o elenco corintiano se reapresentará no período da tarde desta segunda-feira (9).
Como de praxe, os atletas que atuaram mais do que 45 minutos contra o Braga, neste fim de semana, devem fazer somente um trabalho regenerativo.
Com isso, o técnico Vítor Pereira terá somente um treinamento com todos os atletas à disposição antes de encarar a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que acontecerá nesta quarta-feira (11), às 21h30. A atividade em questão será na terça-feira (10), no período da tarde.
Após enfrentar a Lusa carioca, o elenco corintiano se reapresenta no dia seguinte, quinta-feira (12), à tarde, já de olho no Internacional, adversário do sábado (14), pelo Brasileirão, em Porto Alegre.
Na sexta-feira (13), o Timão fará o único treinamento pela manhã. O elenco almoçará no CT Joaquim Grava e viajará para a capital gaúcha no mesmo dia.
Confira a programação corintiana até o próximo sábado (14):
Segunda-feira, 09/05 - treino à tarde
Terça-feira, 10/05 - treino à tarde
Quarta-feira, 11/05 - Corinthians x Portuguesa-RJ
Quinta-feira, 12/05 - treino à tarde
Sexta-feira, 13/05 - treino pela manhã e viagem à tarde
Sábado, 14/05 – Internacional x Corinthians
Crédito: RenatoAugustomarcouogoldavitóriadoCorinthianssobreoBragantino(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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