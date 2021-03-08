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Após vencer a Copa do Brasil pelo Palmeiras, Alan Empereur critica calendário da CBF: ‘Não ajudou’

Zagueiro titular do Verdão na final da competição lamentou não conseguir brigar por mais títulos na temporada
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Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras foi o grande clube da temporada 2020 no Brasil. Com três títulos conquistados, o Verdão saiu deste ano com a sensação de dever cumprido. Os jogadores, porém, queriam mais, segundo afirmou o zagueiro Alan Empereur, em entrevista ao SportSCenter, na ESPN Brasil. Ele deixou evidente que gostaria de ter brigado, também, pelo Brasileirão, mas o time foi barrado pelo calendário. >> 20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
– Vindo para o Palmeiras, sabia que teria que jogar grandes partidas, que iria exigir meu máximo. Vim preparado, com a cabeça boa para ajudar o elenco. Estou muito feliz com os títulos. Só não deu para chegar no Brasileiro porque a CBF não ajudou, né – e completou – o desgaste físico foi grande. Houve jogos muito próximos uns dos outros e não deu para brigar com força máxima. Mas, não tinha o que fazer. O calendário brasileiro é apertado e ficou ainda mais por causa da pandemia. O foco agora é o Paulista.
Além disso, o defensor elogiou o elenco do Maior Campeão Nacional, entendendo que a força do grupo foi o diferencial da equipe na temporada.
– Eu acho que não há jogadores principais nos títulos, é todo o grupo. Tem jogadores que se destacaram, sim, como o Weverton e o Gustavo Gómez, que fizeram grande temporada. Mas tem outros jogadores que brilharam, como o Felipe Melo, Marcos Rocha, Luiz Adriano, Rony, Wesley, que voltou na final.Por fim, Alan Empereur lamentou a derrota no Mundial de Clubes, mas, assim como Abel Ferreira, afirmou que esta experiência serviu de aprendizado para o Verdão.
– Perder o Mundial foi uma lição. Não deu para a gente. Foi muito difícil lá. Não é desculpa, mas vários jogadores nem conseguiram dormir. Mas serviu de motivação. A imprensa ‘meteu o ferro’ na gente e demos a volta por cima na Copa do Brasil, mostramos a grandeza do time e o elenco forte.
O Palmeiras terminou a temporada 2020, mas, mesmo assim, continuará entrando em campo. O time jogará novamente na próxima quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista.

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