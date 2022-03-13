Após vaias a Neymar e Messi, Suárez critica torcida do PSG: 'Futebol sem memória'

Ex-jogador do Barcelona, o atacante Luis Suárez, hoje no Atlético de Madrid, comentou as vaias da torcida do Paris Saint-Germain a Neymar e Messi neste domingo, em vitória do clube francês sobre o Bordeaux. Nas redes sociais, o uruguaio disse que o "futebol é sem memória".- Como sempre, o futebol sem memória. Sempre com vocês, Messi e Neymar. Eu amo muito vocês - postou o camisa 9 colchonero no Instagram junto de uma foto dos três na época de Barcelona.