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Após vaias a Neymar e Messi, Suárez critica torcida do PSG: 'Futebol sem memória'

Jogador do Atlético de Madrid presta apoio a ex-companheiros da época de Barcelona em post nas redes sociais. Atletas do PSG foram criticados após eliminação na Champions...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 11:59

Publicado em 13 de Março de 2022 às 11:59

Ex-jogador do Barcelona, o atacante Luis Suárez, hoje no Atlético de Madrid, comentou as vaias da torcida do Paris Saint-Germain a Neymar e Messi neste domingo, em vitória do clube francês sobre o Bordeaux. Nas redes sociais, o uruguaio disse que o "futebol é sem memória".- Como sempre, o futebol sem memória. Sempre com vocês, Messi e Neymar. Eu amo muito vocês - postou o camisa 9 colchonero no Instagram junto de uma foto dos três na época de Barcelona.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!
Neste domingo, durante as vaias no jogo com o Bordeaux, Neymar balançou as redes no segundo tempo, mas nem assim foi poupado das críticas. Durante a comemoração de seu gol, as vaias foram maiores que os aplausos. O mesmo aconteceu com Messi, que não marcou, mas foi vaiado nos 90 minutos.
Crédito: Messi,NeymareSuárezformaramtriohistóricocomacamisadoBarcelona(Foto:Reprodução/Instagram

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