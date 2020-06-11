Após tropeço do Benfica, técnico diz que segue em alta com o presidente

O novo tropeço do Benfica no Campeonato Português (empate em 2 a 2 com o Portimonense nesta quarta-feira), levou o time a distanciar-se da liderança (o Porto venceu e foi a 63 pontos, contra 61 da Águias). Não por acaso, o trabalho do treinador Bruno Lage voltou a ser questionado.
Perguntado pela imprensa, na coletiva após a partida, sobre o seu futuro, o treinador disse que segue tranquilo e com o aval do presidente Luís Felipe Vieira.
- Já falamos sobre isso. vocês tiveram a chance de ver a minha conversa com o Felipe Vieira antes da partida. Foi a oportunidade de ver o mar, falar com o presidente Está tudo tranquilo, não há problema nenhum.
Lage assumiu o Benfica no início de 2019 e levou o time a uma recuperação notável, chegando ao título nacional. Nesta temporada, porém, deixou de ser unanimidade e há meses se especulou até mesmo uma possível volta de Jorge Jesus ao comando dos lisboetas, assunto encerrado após a renovação de contrato do português com o Flamengo até junho de 2021.
Restam oito rodadas para o fim do Campeonato Português. O Porto tenta o seu caneco de número 29 enquanto o Benfica (atual campeão) está atrás da trigésima oitava conquista.E MAIS:O dia do mercado: D. Luiz de saída do Arsenal, Chelsea quer goleiroO dia do mercado: Flu desmente negociação por Thiago Silva…COLUNA DE VÍDEO: o primeiro campeonato a voltar no BrasilRecordar é viver: há 50 anos, Brasil batia a Romênia na Copa-70DIÁRIO L! DA COPA DE 70: Vitória sobre a Romênia E MAIS: