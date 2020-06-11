Após tropeço do Benfica, técnico diz que segue em alta com o presidente

Crédito: Bruno Lage vem sendo questionado no comando do Benfica Divulgação (/slbenfica.pt

O novo tropeço do Benfica no Campeonato Português (empate em 2 a 2 com o Portimonense nesta quarta-feira), levou o time a distanciar-se da liderança (o Porto venceu e foi a 63 pontos, contra 61 da Águias). Não por acaso, o trabalho do treinador Bruno Lage voltou a ser questionado.

Perguntado pela imprensa, na coletiva após a partida, sobre o seu futuro, o treinador disse que segue tranquilo e com o aval do presidente Luís Felipe Vieira.

- Já falamos sobre isso. vocês tiveram a chance de ver a minha conversa com o Felipe Vieira antes da partida. Foi a oportunidade de ver o mar, falar com o presidente Está tudo tranquilo, não há problema nenhum.

Lage assumiu o Benfica no início de 2019 e levou o time a uma recuperação notável, chegando ao título nacional. Nesta temporada, porém, deixou de ser unanimidade e há meses se especulou até mesmo uma possível volta de Jorge Jesus ao comando dos lisboetas, assunto encerrado após a renovação de contrato do português com o Flamengo até junho de 2021.