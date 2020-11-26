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futebol

Após triunfo, Palmeiras treina no Equador antes de embarcar de volta ao Brasil

Abel Ferreira levou jovens do Sub-20 para uma leve atividade com bola antes de a delegação retornar para São Paulo
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LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 15:13

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:13

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O técnico Abel Ferreira levou a equipe reserva do Palmeiras para fazer uma atividade com bola em um campo na cidade de Manta, no Equador, local onde o Verdão venceu o Delfín por 3 a 1 na noite de quarta-feira (25), pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.
Todas as Crias da Academia que ficaram no banco de reservas na partida de ontem, e mais o goleiro Weverton, fizeram uma leve atividade antes de a delegação embarcar de volta para o Brasil.
Danilo, Gabriel Silva, Lucas Esteves e Renan, quarteto que entrou no segundo tempo da vitória no Estádio Jocay, também foram para o gramado. O Palmeiras deve chegar em São Paulo na noite desta quinta-feira (26), e o clube se reapresenta na tarde desta sexta-feira (27), a partir das 16h (horário de Brasília), na Academia de Futebol, a fim de finalizar a preparação para encarar o Athletico-PR.
O Verdão recebe o Furacão neste sábado (28), no Allianz Parque, a partir das 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão 2020.

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