Após triunfo, Palmeiras treina no Equador antes de embarcar de volta ao Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O técnico Abel Ferreira levou a equipe reserva do Palmeiras para fazer uma atividade com bola em um campo na cidade de Manta, no Equador, local onde o Verdão venceu o Delfín por 3 a 1 na noite de quarta-feira (25), pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

Todas as Crias da Academia que ficaram no banco de reservas na partida de ontem, e mais o goleiro Weverton, fizeram uma leve atividade antes de a delegação embarcar de volta para o Brasil.

Danilo, Gabriel Silva, Lucas Esteves e Renan, quarteto que entrou no segundo tempo da vitória no Estádio Jocay, também foram para o gramado. O Palmeiras deve chegar em São Paulo na noite desta quinta-feira (26), e o clube se reapresenta na tarde desta sexta-feira (27), a partir das 16h (horário de Brasília), na Academia de Futebol, a fim de finalizar a preparação para encarar o Athletico-PR.